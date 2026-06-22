En esta noticia

La fiscalización en México se desplegará con un enfoque más tecnológico en 2026. Esto se debe a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará visitas masivas a domicilios, comercios y empresas.

En detalle, no existe un programa para que inspectores recorran colonias de manera aleatoria o realicen revisiones sorpresa casa por casa. Las autoridades fiscales precisaron que no habrá operativos generalizados dirigidos indiscriminadamente a la población.

Oficial | SAT embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que hayan postergado este trámite con sus impuestos (foto: archivo).
Oficial | SAT embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que hayan postergado este trámite con sus impuestos (foto: archivo).

Lo que sí se implementará es un modelo de “Fiscalización Inteligente”, basado en el uso de herramientas tecnológicas, análisis de datos y procesos automatizados que permitan detectar posibles irregularidades de forma más eficiente y precisa.

Te puede interesar

Oficial | Declaran feriado el miércoles 24 de junio y habrá un nuevo descanso extraordinario para estos trabajadores

Programa de inspección del SAT en México

Uno de los aspectos centrales de esta nueva estrategia será la verificación de las operaciones. Esto implica que el SAT no solo revisará la existencia de facturas electrónicas o documentos administrativos, sino que buscará confirmar que los bienes o servicios reportados realmente fueron proporcionados.

En este contexto, contar con un CFDI correctamente emitido ya no será suficiente por sí mismo. Los contribuyentes deberán acreditar que las operaciones tienen sustento económico y comercial real.

Por ejemplo, las empresas podrían verse obligadas a demostrar que disponen de instalaciones, personal, equipos, inventarios o cualquier otro recurso relacionado con la actividad que reportan ante la autoridad fiscal.

Otra de las novedades es la posibilidad de que los verificadores documenten determinadas diligencias mediante:

  1. Fotografías
  2. Grabaciones de audio y video
  3. Dispositivos similares a cámaras corporales

Estas herramientas podrán utilizarse únicamente dentro de procedimientos de auditoría formalmente iniciados y tienen como propósito generar evidencia sobre la existencia de bienes, establecimientos o actividades económicas vinculadas con la revisión.

Esto no significa que las autoridades puedan ingresar libremente a cualquier domicilio, ya que las visitas continúan sujetas a los procedimientos y límites establecidos por la ley.

Comunicado oficial.Regresa el apoyo económico para desempleados: podrán aplicar jubilados y pensionados sin ingresos fijos en Edomex
Seguridad.Confirmado por Sedena | Hombres y mujeres de todo el país se adiestrarán de forma obligatoria: durará un año y cobrarán salario mínimo

Combate a las facturas simuladas

Dentro del Plan Maestro de Fiscalización 2026, una de las principales prioridades será combatir a las empresas que emiten comprobantes fiscales sin que exista una actividad económica real detrás de ellos.

Por ello, la autoridad pondrá especial atención en las cadenas de proveedores y clientes relacionadas con este tipo de esquemas. Si una persona física o moral realiza operaciones con compañías identificadas por emitir facturas apócrifas, podría ser requerida para demostrar que las transacciones efectivamente ocurrieron.

Dependiendo del caso, las consecuencias podrían ir desde solicitudes de corrección y multas administrativas hasta procedimientos más severos cuando existan indicios de simulación.

Te puede interesar

Sedena da giro histórico con una alianza clave para México: renovarán toda la flota para dar combate en espacio aéreo nacional

¿Quiénes son auditados en México?

Las revisiones estarán dirigidas principalmente a contribuyentes que presenten indicadores de riesgo, como:

  • Diferencias entre ingresos y gastos
  • Deducciones atípicas
  • Devoluciones improcedentes
  • Operaciones con empresas observadas
  • Movimientos financieros que no coincidan con la información declarada ante el SAT

Ante este escenario, especialistas recomiendan conservar contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta y cualquier documento que permita acreditar la autenticidad de las operaciones realizadas.

En resumen, el SAT no realizará inspecciones masivas puerta por puerta durante 2026. Lo que sí se verá es una fiscalización más digital, apoyada en tecnología y análisis de información, enfocada en detectar irregularidades específicas y verificar que las operaciones reportadas por los contribuyentes sean reales y comprobables.