El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

La fiscalización en México se desplegará con un enfoque más tecnológico en 2026. Esto se debe a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará visitas masivas a domicilios, comercios y empresas .

En detalle, no existe un programa para que inspectores recorran colonias de manera aleatoria o realicen revisiones sorpresa casa por casa. Las autoridades fiscales precisaron que no habrá operativos generalizados dirigidos indiscriminadamente a la población.

Oficial | SAT embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que hayan postergado este trámite con sus impuestos (foto: archivo).

Lo que sí se implementará es un modelo de “Fiscalización Inteligente”, basado en el uso de herramientas tecnológicas, análisis de datos y procesos automatizados que permitan detectar posibles irregularidades de forma más eficiente y precisa.

Programa de inspección del SAT en México

Uno de los aspectos centrales de esta nueva estrategia será la verificación de las operaciones. Esto implica que el SAT no solo revisará la existencia de facturas electrónicas o documentos administrativos, sino que buscará confirmar que los bienes o servicios reportados realmente fueron proporcionados.

En este contexto, contar con un CFDI correctamente emitido ya no será suficiente por sí mismo. Los contribuyentes deberán acreditar que las operaciones tienen sustento económico y comercial real.

Por ejemplo, las empresas podrían verse obligadas a demostrar que disponen de instalaciones, personal, equipos, inventarios o cualquier otro recurso relacionado con la actividad que reportan ante la autoridad fiscal.

Otra de las novedades es la posibilidad de que los verificadores documenten determinadas diligencias mediante:

Fotografías Grabaciones de audio y video Dispositivos similares a cámaras corporales

Estas herramientas podrán utilizarse únicamente dentro de procedimientos de auditoría formalmente iniciados y tienen como propósito generar evidencia sobre la existencia de bienes, establecimientos o actividades económicas vinculadas con la revisión.

Esto no significa que las autoridades puedan ingresar libremente a cualquier domicilio, ya que las visitas continúan sujetas a los procedimientos y límites establecidos por la ley.

Combate a las facturas simuladas

Dentro del Plan Maestro de Fiscalización 2026, una de las principales prioridades será combatir a las empresas que emiten comprobantes fiscales sin que exista una actividad económica real detrás de ellos.

Por ello, la autoridad pondrá especial atención en las cadenas de proveedores y clientes relacionadas con este tipo de esquemas. Si una persona física o moral realiza operaciones con compañías identificadas por emitir facturas apócrifas, podría ser requerida para demostrar que las transacciones efectivamente ocurrieron.

Dependiendo del caso, las consecuencias podrían ir desde solicitudes de corrección y multas administrativas hasta procedimientos más severos cuando existan indicios de simulación.

¿Quiénes son auditados en México?

Las revisiones estarán dirigidas principalmente a contribuyentes que presenten indicadores de riesgo, como:

Diferencias entre ingresos y gastos

Deducciones atípicas

Devoluciones improcedentes

Operaciones con empresas observadas

Movimientos financieros que no coincidan con la información declarada ante el SAT

Ante este escenario, especialistas recomiendan conservar contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta y cualquier documento que permita acreditar la autenticidad de las operaciones realizadas.

En resumen, el SAT no realizará inspecciones masivas puerta por puerta durante 2026. Lo que sí se verá es una fiscalización más digital, apoyada en tecnología y análisis de información, enfocada en detectar irregularidades específicas y verificar que las operaciones reportadas por los contribuyentes sean reales y comprobables.