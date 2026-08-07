El limón es uno de los ingredientes más utilizados en trucos caseros de limpieza y puede ayudar a combatir grasa, restos de jabón y algunos malos olores. Descubre por qué los especialistas recomiendan ponerlo en el lavavajillas.

El limón puede convertirse en un aliado inesperado a la hora de lavar los platos. Este ingrediente, conocido por sus propiedades desengrasantes y su capacidad para ayudar a neutralizar malos olores, también puede utilizarse como complemento durante el ciclo del lavavajillas.

La clave está en aprovechar el ácido cítrico que contiene, capaz de actuar sobre algunos residuos de grasa, restos de jabón y depósitos minerales. Aunque no reemplaza la limpieza profunda del electrodoméstico, su uso puede ayudar a mantenerlo más fresco y limpio entre cada mantenimiento.

Por qué recomiendan poner limón en el lavavajillas

El principal componente que explica este truco es el ácido cítrico. De acuerdo con expertos del Good Housekeeping Institute, esta sustancia puede ayudar a eliminar manchas provocadas por agua dura, restos de jabón y grasa, además de dejar un aroma agradable.

Durante los ciclos de lavado, el agua caliente circula por el interior del electrodoméstico y entra en contacto con los residuos que quedaron después de lavar los platos. En ese contexto, el limón puede aportar sus propiedades ácidas y contribuir a reducir algunos restos y olores.

Sin embargo, esto no significa que una rodaja de limón pueda reemplazar un producto específico para limpiar el lavavajillas. Los expertos recomiendan realizar un mantenimiento periódico para eliminar la suciedad que se acumula en zonas internas y que no necesariamente desaparece durante un ciclo convencional.

El truco del limón para reducir los malos olores

Uno de los motivos por los que este método ganó popularidad es su capacidad para dejar un aroma fresco. El limón es utilizado en distintos trucos de limpieza precisamente por sus propiedades desodorizantes y por el olor que aporta después de utilizarlo.

Los malos olores del lavavajillas suelen estar relacionados con residuos de comida y acumulaciones que permanecen dentro del aparato. Por eso, aunque el limón puede ayudar a mejorar el olor, no elimina la necesidad de retirar periódicamente los restos que quedan atrapados en el filtro.

Good Housekeeping señala que mantener limpio el filtro es fundamental para evitar acumulaciones y olores. También recomienda revisar otras zonas del electrodoméstico y realizar una limpieza profunda aproximadamente una vez al mes.

Cada cuánto conviene limpiar el lavavajillas

Para mantener el electrodoméstico en buenas condiciones, los especialistas recomiendan retirar y enjuagar el filtro semanalmente y comprobar después de cada ciclo que no hayan quedado restos de comida en esa zona. Una limpieza más completa debería realizarse aproximadamente una vez al mes.

Los productos específicos para lavavajillas también pueden cumplir una función importante. En sus pruebas, Good Housekeeping encontró que determinados limpiadores son capaces de eliminar grasa, depósitos minerales y acumulaciones de cal, además de combatir los olores.

De esta manera, el limón puede ser un aliado sencillo para aportar frescura y aprovechar las propiedades del ácido cítrico, pero no debe considerarse un sustituto del mantenimiento habitual. La clave para conservar el lavavajillas limpio está en combinar un uso adecuado del electrodoméstico con una limpieza periódica de sus componentes.