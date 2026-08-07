Los apoyos económicos que entrega el Gobierno de México a través de sus programas sociales representan para millones de familias una fuente de ingresos destinada a cubrir necesidades como alimentación, educación, transporte y otros gastos básicos. Por ello, existe una duda frecuente entre los beneficiarios: ¿qué ocurre si tienen una deuda o algún problema fiscal y reciben estos recursos en una cuenta bancaria?

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) lanzó una advertencia para los beneficiarios de los programas para el Bienestar y aclaró qué sucede con los recursos que reciben mediante el Banco del Bienestar. El organismo también recordó que cuenta con servicios gratuitos de asesoría para quienes enfrenten algún problema relacionado con estos depósitos.

La respuesta es contundente: PRODECON señaló que los depósitos en el Banco del Bienestar otorgados por el Gobierno Federal no pueden ser embargados. Esto significa que los apoyos económicos provenientes de programas federales para el Bienestar cuentan con una protección frente al embargo, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

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Estos depósitos del Gobierno no pueden ser embargados

De acuerdo con el aviso difundido por PRODECON, los recursos entregados por el Gobierno Federal mediante programas para el Bienestar y depositados en el Banco del Bienestar no pueden ser objeto de embargo. La protección está relacionada con la naturaleza de estos recursos públicos destinados a apoyar a los beneficiarios.

Entre los principales apoyos y becas que el Gobierno de México entrega a través de sus programas sociales se encuentran:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinada a personas de 65 años o más.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, dirigida a personas que cumplen con los requisitos del programa.

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina , para estudiantes de educación básica en escuelas públicas.

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, dirigida a estudiantes de bachillerato.

Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinada a estudiantes de educación superior que cumplen con los criterios establecidos.

Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga un apoyo económico mensual a jóvenes participantes mientras reciben capacitación laboral.

La aclaración de PRODECON se refiere a los depósitos otorgados por el Gobierno Federal mediante programas para el Bienestar en el Banco del Bienestar. Por ello, no debe interpretarse como una protección general para cualquier dinero que una persona tenga depositado en esa institución.

Los depósitos en el Banco del Bienestar otorgados por el Gobierno Federal NO pueden ser embargados. PRODECON

¿Recibiste un comunicado del SAT por tus retenciones del ISR?

El SAT también emitió información para las personas físicas con actividades empresariales y profesionales que hayan recibido un comunicado en el que se les advierta sobre diferencias en las retenciones de ISR. La autoridad puede detectar inconsistencias al comparar la información presentada en las declaraciones mensuales con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos.

Si recibiste uno de estos comunicados, PRODECON recomienda revisar que los comprobantes fiscales hayan sido emitidos correctamente y comprobar que los datos relacionados con los impuestos retenidos coincidan con la información declarada ante el SAT.

También es importante revisar los papeles de trabajo utilizados para determinar los pagos provisionales de ISR. Si existen diferencias, el contribuyente deberá analizar si corresponde presentar las declaraciones complementarias necesarias para corregir su situación fiscal.

¿Avisos de embargo?

¿Qué hacer si el SAT detectó diferencias en tu ISR?

Si después de revisar la información se confirma que existen inconsistencias, el contribuyente puede presentar las declaraciones complementarias que correspondan para regularizar su situación fiscal. En cambio, si considera que la información declarada es correcta, puede presentar una aclaración ante el SAT.

De acuerdo con la información difundida por PRODECON, esta aclaración puede realizarse conforme a la regla 2.9.13. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, mediante un escrito libre en el que se explique que la carta invitación ya fue atendida al regularizar la situación fiscal o que la información contenida en las declaraciones es correcta.

La aclaración puede presentarse a través de Mi Portal del SAT. Si el contribuyente tiene dudas sobre cómo responder al comunicado o cómo regularizar sus obligaciones, PRODECON ofrece asesoría gratuita y a distancia.

Importante: la protección mencionada por PRODECON corresponde a los apoyos de programas para el Bienestar otorgados por el Gobierno Federal y depositados en el Banco del Bienestar. No significa que cualquier recurso existente en una cuenta bancaria quede automáticamente protegido frente a todas las obligaciones o procedimientos legales.