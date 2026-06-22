La reciente modificación en la administración del Tren Maya, que ha sido transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue oficialmente anunciada por el Gobierno. Se anticipa que este cambio constituya una mejora significativa en el servicio del transporte público, potenciando tanto su infraestructura como su gestión.

El anuncio del gobierno mexicano conlleva la disolución de FONATUR Tren Maya, la entidad que inicialmente lideró el desarrollo del proyecto, lo cual se formalizó a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El propósito fundamental de este ajuste es fortalecer la operación y gestión de una de las obras de infraestructura más significativas del país.

Ya es oficial | Defensa Nacional asumirá el control del transporte público y ahora el Tren Maya dará un mejor servicio (foto: archivo).

Prepárese para disfrutar de un servicio de transporte mejorado. Conozca los detalles de este cambio, que promete ser una reconfiguración administrativa histórica para la nación.

Últimas noticias y avances del Tren Maya en México

A partir de la fecha del 29 de agosto del año en curso, se lograron avances significativos en el proceso de transferencia, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formalizó la desincorporación de FONATUR Tren Maya. Esta entidad, que surgió en 2018 a raíz de un cambio de denominación y que se encontraba vinculada a la Secretaría de Turismo, suspendió sus operaciones con el fin de facilitar la creación de una estructura organizacional integrada.

Consecuentemente, Tren Maya, S.A. de C.V. se estableció como la única entidad responsable del sistema ferroviario, bajo la supervisión directa de la Sedena, lo que implica una gestión más centralizada y eficaz.

La consolidación de este proceso se llevó a cabo gracias a una serie de disposiciones legales promulgadas entre 2023 y 2024. Durante septiembre de 2023, se crearon los lineamientos necesarios para que FONATUR y su filial efectuasen la transferencia del proyecto hacia la nueva operadora.

Posteriormente, se estableció como fecha límite el 12 de septiembre para completar la entrega, marcando así el rumbo hacia la liquidación de la entidad anterior.

¿Cómo transformará el Tren Maya la región en 2026?

Con la nueva administración, este tren ampliará su servicio. Además de la construcción y operación de la infraestructura ferroviaria, asumirá la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros, así como la gestión de actividades comerciales y servicios complementarios asociados al sistema.

La implementación de estas medidas busca optimizar la experiencia de los usuarios y fomentar el desarrollo económico de la región, garantizando un transporte eficiente y accesible para todos.

Este enfoque asegurará la viabilidad financiera del proyecto, optimizará su eficiencia operativa y fortalecerá la conectividad intermodal en el sureste del país.

La validez jurídica del cambio fue confirmada mediante el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, en el cual se transfieren a esta dependencia los derechos y obligaciones del sistema ferroviario.

El Programa Institucional 2025-2030 establece los ejes estratégicos de esta fase:

Asegurar la rentabilidad mediante una gestión eficiente

Ofrecer un sistema de transporte seguro e innovador

Consolidar un enfoque de responsabilidad ambiental y social