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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de la 31 Zona Militar y el 13 Batallón de Infantería, con base en Rancho Nuevo, puso en marcha una campaña de reclutamiento dirigida a hombres y mujeres mayores de edad interesados en integrarse al Ejército Mexicano o a la Guardia Nacional.

La iniciativa tiene como finalidad fortalecer el estado de fuerza de ambas instituciones mediante la incorporación de jóvenes que contribuyan a las tareas de seguridad, apoyo a la población y defensa que realizan las Fuerzas Armadas en todo el país.

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A continuación, los detalles sobre el SMN en México.

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El llamado de Sedena para el Servicio Militar Obligatorio

Las autoridades militares convocaron a personas de entre 18 y 29 años a conocer las oportunidades de ingreso. Los interesados podrán obtener información en los módulos instalados en el centro de San Cristóbal de Las Casas, así como en instalaciones militares y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la Sedena, quienes se incorporen contarán con diversos beneficios, entre ellos:

  1. Seguro de vida
  2. Atención médica
  3. Estabilidad laboral
  4. Posibilidades de desarrollo profesional
  5. Otras prestaciones durante su servicio

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¿Cuáles son los requisitos para el Servicio Militar?

Entre los requisitos para participar se encuentran ser mexicano por nacimiento, tener entre 18 y 29 años de edad, estar soltero y no vivir en unión libre. También deberán cumplir con la estatura mínima establecida: 1.56 metros para mujeres y 1.63 metros para hombres.

Asimismo, será necesario presentar documentación vigente, como:

  1. Credencial para votar
  2. CURP actualizada
  3. Acta de nacimiento certificada
  4. Comprobante de estudios de nivel medio superior o superior
  5. Constancia de residencia

Las autoridades precisaron que no se aceptarán aspirantes con tatuajes visibles en rostro, cuello o manos.

Finalmente, los responsables del reclutamiento informaron que las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones de la 31 Zona Militar, ubicadas en Rancho Nuevo, en un horario de 08 a 15, donde recibirán orientación completa sobre el proceso de ingreso.