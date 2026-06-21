La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de la 31 Zona Militar y el 13 Batallón de Infantería, con base en Rancho Nuevo, puso en marcha una campaña de reclutamiento dirigida a hombres y mujeres mayores de edad interesados en integrarse al Ejército Mexicano o a la Guardia Nacional.

La iniciativa tiene como finalidad fortalecer el estado de fuerza de ambas instituciones mediante la incorporación de jóvenes que contribuyan a las tareas de seguridad, apoyo a la población y defensa que realizan las Fuerzas Armadas en todo el país.

Ni Argentina ni Brasil | El único país que podría detener el avance de Estados Unidos sobre América Latina en las próximas guerras

A continuación, los detalles sobre el SMN en México.

El llamado de Sedena para el Servicio Militar Obligatorio

Las autoridades militares convocaron a personas de entre 18 y 29 años a conocer las oportunidades de ingreso. Los interesados podrán obtener información en los módulos instalados en el centro de San Cristóbal de Las Casas, así como en instalaciones militares y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la Sedena, quienes se incorporen contarán con diversos beneficios, entre ellos:

Seguro de vida Atención médica Estabilidad laboral Posibilidades de desarrollo profesional Otras prestaciones durante su servicio

¿Cuáles son los requisitos para el Servicio Militar?

Entre los requisitos para participar se encuentran ser mexicano por nacimiento, tener entre 18 y 29 años de edad, estar soltero y no vivir en unión libre. También deberán cumplir con la estatura mínima establecida: 1.56 metros para mujeres y 1.63 metros para hombres.

Asimismo, será necesario presentar documentación vigente, como:

Credencial para votar CURP actualizada Acta de nacimiento certificada Comprobante de estudios de nivel medio superior o superior Constancia de residencia

Las autoridades precisaron que no se aceptarán aspirantes con tatuajes visibles en rostro, cuello o manos.

Finalmente, los responsables del reclutamiento informaron que las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones de la 31 Zona Militar, ubicadas en Rancho Nuevo, en un horario de 08 a 15, donde recibirán orientación completa sobre el proceso de ingreso.