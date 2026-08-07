Cubrir el parabrisa del auto con papel aluminio por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Entre los trucos caseros más usados por los conductores, cubrir el parabrisas con papel aluminio se volvió una alternativa económica frente a los parasoles comerciales.

Esta práctica se apoya en una propiedad física real del material: su capacidad para reflejar la radiación solar.

Cubrir el parabrisa del auto con papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. Shutterstock

Protección contra el calor y el sol

El papel aluminio puede reflejar hasta un 98% de la radiación solar que incide sobre una superficie, lo que ayuda a reducir la temperatura dentro del vehículo cuando este queda estacionado al aire libre.

Al colocarlo sobre el parabrisas con el lado brillante hacia afuera , actúa de forma similar a los parasoles reflectantes que se venden específicamente para autos, cuyo funcionamiento se basa en el mismo principio: rebotar los rayos solares antes de que atraviesen el vidrio y calienten el habitáculo.

Esta técnica también se popularizó primero como solución casera para ventanas de casas en épocas de calor, antes de trasladarse al uso vehicular, especialmente en las ventanillas traseras y el parabrisas.

Una alternativa económica, con algunas limitaciones

A diferencia de los parasoles fabricados específicamente para autos —que suelen combinar aluminio con otros materiales y un diseño ajustado al parabrisas—, usar papel aluminio de cocina es una opción más artesanal:

se corta a la medida del vidrio se sostiene con las escobillas del limpiaparabrisas u otros soportes improvisados.

Es importante aclarar que su uso está pensado principalmente para el interior del vehículo, como protección solar.

Colocar materiales reflectantes o poco transparentes en las ventanillas, en cambio, puede estar restringido por los reglamentos de tránsito de algunas jurisdicciones, ya que puede reducir la visibilidad desde y hacia el interior del auto, un aspecto que conviene verificar según cada lugar antes de aplicar el mismo criterio a otras superficies del vehículo.

El papel aluminio en el parabrisas funciona como una versión casera y accesible de los parasoles tradicionales, aprovechando la misma propiedad reflectante que reduce el ingreso de calor al interior del auto.