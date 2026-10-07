Un dato que alegra a las dos empresas es que los aviones domésticos no volaron vacíos en septiembre de 2026.

El giro internacional de Volaris y Aeroméxico deja al mercado doméstico con menos aviones

En septiembre, Volaris transportó 689 mil pasajeros internacionales. Aeroméxico, la aerolínea que durante décadas se asumió como la puerta de México al mundo, movió 627 mil. La diferencia es pequeña en volumen, pero dice mucho sobre hacia dónde se está moviendo la aviación mexicana: ambas compañías están sacando aviones del cielo nacional para llevarlos al extranjero.

Los reportes de tráfico de septiembre muestran el mismo patrón en las dos aerolíneas. En el mercado doméstico, Aeroméxico redujo su capacidad 3.4% y Volaris 3.2%. La demanda medida en millas-pasajero cayó en ambas casi en idéntica proporción, -3.7% y -3.8%. En internacional ocurre lo contrario: Aeroméxico amplió capacidad 6.3% y Volaris disparó su tráfico 14.2%.

Un dato que alegra a las dos empresas es que los aviones domésticos no van vacíos. Volaris llena 88.2% de sus asientos nacionales, más que en sus rutas internacionales (79.8%). Aeroméxico ocupa 85.9% en casa. La contracción del mercado local no se explica por falta de viajeros. Es una decisión de oferta: las aerolíneas están retirando asientos de rutas que todavía se llenan para destinarlos a mercados que, por ahora, pagan mejor. Para el pasajero mexicano esto suele traducirse en menos opciones y tarifas más firmes.

Aun así, las dos apuestas no son iguales. Aeroméxico crece hacia afuera con disciplina: su ocupación internacional subió a 87.6%, aunque el total de pasajeros cayó 2.1%. Andrés Conesa admite que la turbosina más cara complica los costos, así que para el cierre de año la prioridad es la rentabilidad por asiento, no el volumen.

En cambio, Volaris sigue creciendo en volumen, con 4.2% más pasajeros en el mes y 8.7% en el acumulado del año, pero su expansión internacional va por delante de la demanda. Aunque su ocupación fuera del país mejoró 3.8 puntos, sigue diez puntos por debajo del nivel nacional. También hay una señal discreta en casa: sus pasajeros domésticos aumentaron 1.4% mientras las millas recorridas bajaron 3.8%. Eso indica viajes más cortos, con menos ingreso por pasajero.

Lo que está por verse es si esta ruta internacional es una estrategia o una salida. Si el mercado doméstico se encoge por decisión de las propias aerolíneas, la contracción se alimenta a sí misma: menos asientos, boletos más caros, menos viajeros. Con la turbosina presionando los márgenes, el último trimestre mostrará quién eligió bien hacia dónde mover sus aviones.

Constellation gana la pelea por el anaquel, pero la cerveza en EU se sigue encogiendo

Constellation Brands terminó su segundo trimestre fiscal con cifras que llaman la atención. Los envíos de cerveza en Estados Unidos crecieron 5.5%, pero los depletions, es decir, lo que los distribuidores venden a las tiendas, bajaron 0.6%. La empresa mandó más cerveza de la que salió al mercado. Esa brecha, más que el crecimiento de 5% en ventas netas a u$s 2,473.6 millones, es un dato que hay que vigilar en los próximos trimestres.

La otra lectura del reciente reporte trimestral de la empresa que controla en EE.UU. las marcas de Grupo Modelo es que gana participación en una categoría que en aquel mercado no crece. Su negocio de cerveza fue el que más participación ganó, cuatro puntos por encima del promedio de la industria, y colocó cinco marcas entre las 15 con mayor avance. Pero ese avance tiene un costo. El margen operativo cayó 160 puntos base, a 39.0%, por el aumento en gasto de mercadotecnia y administración, y la utilidad operativa apenas subió 1%. Es decir, la empresa está comprando su participación de mercado.

Dentro del portafolio, el crecimiento ya no viene de las marcas insignia. Modelo Especial sigue siendo la cerveza que más vende en dólares en EE.UU., pero sus volúmenes bajaron cerca de 2%, y Corona Extra perdió alrededor de 5%. Las que crecen son Pacífico, con un alza de 19%, Victoria, con 15%, y la familia Chelada, con 5%. Las marcas que más venden son las que menos crecen.

Nicholas Fink, presidente y director general, afirmó que la empresa afinó su ejecución y elevó la inversión en todo el negocio, y que ya empieza a ver “retornos tempranos” en participación de mercado. El mercado respondió con reservas: la acción cayó 2.7% porque la empresa mantuvo su guía de utilidad por acción de 11.20 a 11.90 dólares, cuyo punto medio quedó por debajo del consenso de analistas.

La compra de SpikedAde, por u$s 75 millones y hasta 278 millones adicionales según su desempeño, apunta a las bebidas preparadas a base de destilados. Es una apuesta para diversificarse más allá de la cerveza, justo cuando el crecimiento de esa categoría muestra límites.

WEG impulsa en Tula la nueva sala de máquinas de los data centers

El auge de la inteligencia artificial, el nearshoring y la proliferación de Data Centers han detonado una demanda energética sin precedentes en el mercado T-MEC. Ante la saturación de las redes eléctricas tradicionales, las gigantes tecnológicas exigen soluciones de generación on-premise y respaldo inmediato. En este escenario, la multinacional brasileña WEG consolida a México como la pieza angular de su estrategia global de expansión.

Durante su Analyst & Investor Day, WEG anunció un plan masivo de inversión por unos u$s 150 millones, enfocado en fortalecer su capacidad industrial en el país. El corazón de este despliegue estratégico será su campus en Atotonilco de Tula, Hidalgo, un hub manufacturero clave para abastecer a Estados Unidos y Canadá bajo el amparo del T-MEC.

La mega inversión en Tula se ejecutará en dos etapas prioritarias:

Fase 1 (Abril 2027): Con u$s 25 millones, la compañía adecuará una nave industrial dedicada al ensamblaje, pintura y pruebas de generadores de 3 a 3.5 MW, apuntando a una producción inicial de 10 generadores diarios .

Fase 2 (3T 2028): Con u$s 144 millones adicionales, construirá una planta altamente verticalizada para fabricar componentes clave (láminas y bobinas), escalando la capacidad a 20 generadores por día. Para 2029, la meta es alcanzar 50 unidades diarias, abasteciendo hasta el 30% de la demanda del mayor cliente mundial de generadores para data centers.

A la par, la compañía concluyó una planta de recubrimientos líquidos de 5,300 metros cuadrados en Tula de u$s 21 millones para complementar su oferta de pinturas industriales.