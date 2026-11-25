Para quien piensa en un híbrido enchufable, una de las primeras dudas es práctica: ¿qué hace falta en casa para cargarlo? La respuesta no siempre pasa por instalar un equipo nuevo, pero sí por entender qué tipo de carga encaja con la rutina de cada conductor y qué puede pedir la instalación eléctrica del hogar.

Los híbridos enchufables, conocidos como PHEV, combinan un motor de combustión, uno eléctrico y una batería que puede recargarse desde una fuente externa. Eso permite hacer parte de los recorridos con electricidad y recurrir al combustible cuando se necesita más autonomía. Cuánto tarda en cargarse no tiene una única respuesta: depende de la batería, de la potencia que admita el vehículo y del tipo de conexión.

En su guía oficial Charging Electric Vehicles at Home, el Centro de Datos de Combustibles Alternativos (AFDC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía de Estados Unidos explica que la mayoría de los conductores de vehículos eléctricos, incluidos los PHEV, carga durante la noche en casa con equipos de corriente alterna Nivel 1 o Nivel 2. La página oficial consultada no indica fecha de publicación.

¿Alcanza con un enchufe común o conviene instalar un equipo?

Según el AFDC, la carga Nivel 1 se hace con el cable que suele acompañar al vehículo y un tomacorriente de 120 V en el sistema estadounidense, sin instalación adicional, siempre que haya un tomacorriente en un circuito dedicado cerca del lugar donde se estaciona. Muchos conductores cubren sus recorridos diarios cargando de noche con este nivel. El Nivel 2, de 240 V, se instala para quienes tienen horarios menos regulares, trayectos más largos o baterías grandes que necesitan más que una noche para llenarse.

Nissan Frontier.

Antes de sumar un equipo Nivel 2, el organismo recomienda consultar a un electricista calificado, que puede informar si la vivienda tiene capacidad eléctrica suficiente y, si no la tiene, agregar circuitos. También señala que la instalación debe cumplir los códigos y reglamentos locales y que pueden requerirse permisos.

Cómo encaja Nissan Frontier PRO PHEV en esa rutina

Ese es el escenario de Nissan Frontier PRO PHEV, la primera pickup híbrida enchufable de Nissan. Según el boletín de la marca, combina un motor de combustión a gasolina con uno eléctrico y una batería de alto voltaje de 20 kWh, recargable mediante una conexión externa.

Esa carga tiene un destino concreto: la configuración permite realizar determinados trayectos únicamente con energía eléctrica y recurrir al motor de combustión cuando se necesita mayor autonomía. Nissan comunica para Nissan Frontier PRO PHEV una autonomía total cercana a los 1,000 km, pensada tanto para los recorridos cotidianos como para trayectos de mayor distancia.

Por eso, antes de elegir un híbrido enchufable conviene mirar dos cosas a la vez: qué necesita el hogar para cargarlo y cuántos kilómetros se recorren en un día habitual. Con esos datos se puede decidir con más criterio si alcanza con la carga básica o si vale la pena consultar a un electricista por un equipo Nivel 2. Y con Nissan Frontier PRO PHEV, la propuesta es que esa recarga se integre a la rutina sin dejar de lado la autonomía para salir de viaje.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.