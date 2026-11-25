El criterio sobre los apellidos pone en el centro la opinión del menor y las circunstancias de su historia personal.

Los menores de edad tienen derecho a expresar su opinión antes de que una resolución judicial modifique sus apellidos.

Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver una controversia relacionada con el reconocimiento de paternidad y el derecho a la identidad de un niño .

El criterio fue establecido el 21 de agosto de 2019, al resolver el amparo directo en revisión 6605/2017, con ponencia del entonces ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En esa misma resolución, la Corte también abordó la obligación de cuantificar en una cantidad líquida las pensiones alimenticias retroactivas a favor de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre el cambio de apellidos?

La Primera Sala consideró que, cuando un procedimiento de reconocimiento de paternidad puede modificar los apellidos de un menor, el juez debe darle la oportunidad de expresar su opinión.

Esta medida busca proteger su derecho a la identidad y garantizar que su interés superior sea tomado en cuenta durante el proceso.

En el caso analizado, el niño ya estaba escolarizado y utilizaba el apellido de su madre en distintos ámbitos de su vida. Además, no había tenido una relación personal con su padre.

Por estas circunstancias, la Corte consideró que no era razonable ordenar que el apellido paterno apareciera primero y el materno después .

El criterio también tomó en cuenta que anteponer automáticamente el apellido del padre puede reproducir una desigualdad entre hombres y mujeres, al mantener la idea de que la familia debe estar encabezada por el hombre.

De esta manera, el amparo directo en revisión 6605/2017 abordó el derecho a la identidad y el acceso efectivo a los alimentos. Freepik

¿Qué deben considerar los jueces antes de modificar los apellidos de un menor?

De acuerdo con el criterio de la SCJN, las autoridades judiciales deben considerar las circunstancias particulares de cada caso y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El juez debe considerar cómo ha construido y utilizado su identidad en los distintos ámbitos de su vida.

La decisión debe priorizar el bienestar y los derechos del menor involucrado. Asimismo, el orden de los apellidos no debe responder automáticamente a una preferencia por el paterno.

La resolución también estableció que los alimentos retroactivos deben fijarse en una cantidad líquida, no en un porcentaje. Para determinarla, los jueces deben valorar la capacidad económica del deudor, las necesidades del menor y la buena o mala fe de quien debía proporcionar la pensión.