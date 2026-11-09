La aerolínea mexicana abrirá desde Ciudad de México vuelos directos a Nashville, Nueva Orleans y San Juan a partir de junio de 2027, con cuatro frecuencias semanales por destino.

En esta noticia De vuelta al cielo

Durante buena parte del último año, Aeroméxico y Delta Air Lines estuvieron más ocupadas defendiendo su alianza que expandiéndola. Ahora quieren cambiar la conversación: pasar de la sala de espera de los tribunales y los expedientes regulatorios otra vez a las rutas.

La aerolínea mexicana abrirá desde Ciudad de México vuelos directos a Nashville, Nueva Orleans y San Juan a partir de junio de 2027, con cuatro frecuencias semanales por destino, además de sumar una frecuencia diaria a Austin. Con la expansión, la alianza proyecta alcanzar 30 destinos entre la capital mexicana y Estados Unidos.

Vale la pena recordar que en septiembre de 2025, el Departamento de Transporte de Estados Unidos había ordenado terminar la aprobación del joint venture y su inmunidad antimonopolio, al considerar que las condiciones existentes generaban problemas de competencia. Entre sus cuestionamientos estaban las políticas mexicanas sobre slots en el AICM y la intervención gubernamental en el mercado aéreo.

De vuelta al cielo

En agosto de 2026, una Corte de Apelaciones estadounidense anuló la orden del DOT al cuestionar la metodología utilizada por el regulador. Eso permitió que Aeroméxico y Delta mantuvieran una asociación que les permite coordinar horarios, tarifas y capacidad.

Dos meses después llegó otra pieza clave. El DOT retiró la prohibición que impedía a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas o agregar frecuencias entre los aeropuertos capitalinos y Estados Unidos. Washington señaló que las medidas adoptadas por México atendían suficientemente las preocupaciones que habían provocado las restricciones, aunque mantuvo otros controles y la obligación de presentar horarios con anticipación.

A solo 10 días de esto, de que EEUU levantó el veto para abrir nuevas rutas y ampliar las frecuencias de vuelos desde México, Aeroméxico anunció nuevas rutas hacia California, Florida y Oregon.

Por eso Nashville, Nueva Orleans y San Juan tienen una lectura distinta. Son ya la segunda demostración en poco tiempo de qué piensa hacer Aeroméxico con el espacio que recuperó.