Los módulos funcionan del 23 al 27 de noviembre de 2026 y el organismo prevé 13,880 trámites en beneficio de 6,468 personas, según su comunicado.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) despliega 45 oficinas móviles en 22 estados para cerrar noviembre con atención gratuita y sin cita previa en 40 municipios, con 42 sedes. Los módulos funcionan del 23 al 27 de noviembre de 2026 y el organismo prevé 13,880 trámites en beneficio de 6,468 personas, según su comunicado.

En las oficinas móviles se puede inscribir al RFC, generar o renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal y recibir orientación. El programa instala módulos itinerantes en plazas, universidades y ferias de empleo. El horario general es de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00, aunque varias sedes tienen horarios propios.

Sedes del norte y el noroeste

Estas son las sedes de noviembre. Las direcciones y los horarios de cada unidad móvil están en el Portal del SAT.

- Baja California: San Quintín y Tijuana, del 23 al 27.

- Sonora: Huatabampo y Cajeme, el 24; Hermosillo, el 25.

- Chihuahua: Ciudad Camargo, del 23 al 25; Ciudad Juárez, el 25 y el 26.

- Tamaulipas: Río Bravo, del 23 al 25; Ciudad Mante, el 23; González, el 24; Jiménez, Nuevo Laredo y Altamira, el 25.

- Durango: Ocampo, el 24 y el 25.

- Zacatecas: Jerez, del 23 al 27.

- San Luis Potosí: Salinas, del 23 al 27.

En Ciudad Mante y Cajeme no se genera la e.firma, y en Jiménez solo se ofrece la Constancia de Situación Fiscal y orientación.

Sedes del centro y el occidente

- Ciudad de México: alcaldía Álvaro Obregón, del 25 al 27.

- Estado de México: Ixtapan de la Sal, el 24; Zumpahuacán y Cuautitlán Izcalli, el 26.

- Morelos: Puente de Ixtla, el 25 y el 26.

- Puebla: San Salvador el Seco, del 24 al 26.

- Tlaxcala: Tlaxcala, el 24.

- Guanajuato: Dolores Hidalgo, el 24; San Diego de la Unión, el 25.

- Jalisco: Cabo Corrientes, del 24 al 26; Poncitlán, el 24 y el 25.

- Michoacán: Los Reyes, el 24; Morelia, el 25; Arteaga, el 26; Chinicuila, el 27.

- Nayarit: Tepic, el 25 y el 26.

Cuautitlán Izcalli atiende desde las 8:00 horas, dentro de la Caravana de Impulso Económico y Empleo.

Sedes del sur y el sureste

- Oaxaca: Acatlán de Pérez Figueroa, del 23 al 27; San Pablo Huixtepec, del 25 al 27.

- Guerrero: Acapulco, el 24.

- Chiapas: La Concordia, del 23 al 27.

- Veracruz: Tantoyuca y Las Choapas, del 23 al 27.

- Quintana Roo: Isla Mujeres, el 25; Playa del Carmen, el 26.

El operativo cierra el viernes 27 de noviembre.