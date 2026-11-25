El Servicio de Administración Tributaria (SAT) despliega 45 oficinas móviles en 22 estados para cerrar noviembre con atención gratuita y sin cita previa en 40 municipios, con 42 sedes. Los módulos funcionan del 23 al 27 de noviembre de 2026 y el organismo prevé 13,880 trámites en beneficio de 6,468 personas, según su comunicado.
En las oficinas móviles se puede inscribir al RFC, generar o renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal y recibir orientación. El programa instala módulos itinerantes en plazas, universidades y ferias de empleo. El horario general es de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00, aunque varias sedes tienen horarios propios.
Sedes del norte y el noroeste
Estas son las sedes de noviembre. Las direcciones y los horarios de cada unidad móvil están en el Portal del SAT.
- Baja California: San Quintín y Tijuana, del 23 al 27.
- Sonora: Huatabampo y Cajeme, el 24; Hermosillo, el 25.
- Chihuahua: Ciudad Camargo, del 23 al 25; Ciudad Juárez, el 25 y el 26.
- Tamaulipas: Río Bravo, del 23 al 25; Ciudad Mante, el 23; González, el 24; Jiménez, Nuevo Laredo y Altamira, el 25.
- Durango: Ocampo, el 24 y el 25.
- Zacatecas: Jerez, del 23 al 27.
- San Luis Potosí: Salinas, del 23 al 27.
En Ciudad Mante y Cajeme no se genera la e.firma, y en Jiménez solo se ofrece la Constancia de Situación Fiscal y orientación.
Sedes del centro y el occidente
- Ciudad de México: alcaldía Álvaro Obregón, del 25 al 27.
- Estado de México: Ixtapan de la Sal, el 24; Zumpahuacán y Cuautitlán Izcalli, el 26.
- Morelos: Puente de Ixtla, el 25 y el 26.
- Puebla: San Salvador el Seco, del 24 al 26.
- Tlaxcala: Tlaxcala, el 24.
- Guanajuato: Dolores Hidalgo, el 24; San Diego de la Unión, el 25.
- Jalisco: Cabo Corrientes, del 24 al 26; Poncitlán, el 24 y el 25.
- Michoacán: Los Reyes, el 24; Morelia, el 25; Arteaga, el 26; Chinicuila, el 27.
- Nayarit: Tepic, el 25 y el 26.
Cuautitlán Izcalli atiende desde las 8:00 horas, dentro de la Caravana de Impulso Económico y Empleo.
Sedes del sur y el sureste
- Oaxaca: Acatlán de Pérez Figueroa, del 23 al 27; San Pablo Huixtepec, del 25 al 27.
- Guerrero: Acapulco, el 24.
- Chiapas: La Concordia, del 23 al 27.
- Veracruz: Tantoyuca y Las Choapas, del 23 al 27.
- Quintana Roo: Isla Mujeres, el 25; Playa del Carmen, el 26.
El operativo cierra el viernes 27 de noviembre.