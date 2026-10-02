Querétaro se va a convertir en el hub más importante de data centers de América Latina y de las economías emergentes, dice el VP de C3ntro Telecom.

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Un sector que crece a pasos agigantados en México, junto con el uso de la inteligencia artificial son los data centers, y Querétaro está llamado a convertirse en el centro más importante de data centers en toda América Latina.

Los centros de datos de Querétaro podrían atraer hasta u$s 12 mil millones de inversión hacia 2030. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con Salomón Cojab, vicepresidente de infraestructura en C3ntro Telecom, hace cinco años existían 100 megawatts de capacidad en centros de datos, pero para 2030 se estima que habrá 1,200 megawatts de capacidad solo en la zona comprendida entre Querétaro y Guanajuato.

En entrevista con El Cronista, el VP de C3ntro Telecom señala que las ventajas que presenta Querétaro incluyen la disponibilidad de terrenos, la suficiencia energética y su cercanía con la Ciudad de México.

“Querétaro se va a convertir en el hub más importante de data centers de América Latina y de las economías emergentes”, comentó.

El directivo estimó que entre Querétaro y Guanajuato se construirán hasta 15 datacenters en los próximos cuatro años, de los cuáles algunos ya están en operación, aunque todavía no alcanzan 100% de su capacidad.

El desarrollo de esta infraestructura implicará una inversión aproximada de u$s 12,000 millones para ese periodo.

De acuerdo con el directivo, el abasto energético y la disponibilidad de agua en la región no serán problema para el desarrollo de esta industria que tiene un alto consumo energético y que requiere grandes cantidades de líquido para enfriar los centros de datos.

El abasto eléctrico fue posible a partir del diálogo entre la Asociación Mexicana de Datacenters, que presentó una solicitud conjunta al gobierno local y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que les ayuden a tener acceso a la disponibilidad energética, aseguró Salomón Cojab.

“Y en el tema de agua, realmente sí es un consumo grande de agua, pero también ellos mismos reciclan su agua. Se tiene un proceso de enfriamiento que utiliza la misma agua mucho tiempo para poder seguir enfriando los equipos”, comentó el especialista.

Proyectos propios

El directivo de C3ntro Telecom mencionó que la empresa desarrolla el tendido de fibra óptica del Proyecto Tikva, que conectará a la región de data centers de Phoenix, Arizona, con Querétaro.

Este proyecto implica el tendido de 2,500 kilómetros de fibra óptica y que lleva un avance de 85% y deberá estar listo a finales de este año.

En el desarrollo de esta obra, la empresa invertirá aproximadamente MXN $4,500 millones. La ruta que sigue el proyecto atraviesa Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Sonora hasta llegar a Phoenix, Arizona, la segunda ciudad del mundo con mayor capacidad de datacenters.

El objetivo del Proyecto Tikva es diversificar la conectividad de los datacenters mexicanos, pues hoy todas las rutas terrestres que existen parten de Querétaro o la Ciudad de México, hacia el Oeste de Texas.

“Nosotros buscamos ser diversos, porque para nuestros clientes es súper importante que las rutas no compartan zonas. Entonces, diseñamos esta ruta completamente diversa, llegando a la ciudad de Phoenix”, comentó Salomón Cojab.

Otro objetivo del proyecto es reforzar la conectividad para los usuarios finales en las zonas que recorre la fibra óptica, pues hay regiones del Pacífico mexicano que tienen una infraestructura de telecomunicaciones con antigüedad de 25 a 30 años, y con la nueva capacidad que instalarán, habrá una mejor conectividad en esas regiones.