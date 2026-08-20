El orden del caos cervecero

La semana pasada publicamos en El Cronista México que la American Society of Mexico se había erigido en una especie de defensora del agro mexicano al exigir a políticos a ambos lados de la frontera respetar los acuerdos comerciales de una industria que genera miles de millones de dólares y sostiene a cientos de miles de trabajadores.

Esta postura se sostiene en cientos de ejemplos cotidianos en diversas ramas industriales y una de ellas, muy visible, es la de la cadena cervecera, quizá una de las de mayor integración en toda la región.

Una iniciativa de Constellation Brands da la oportunidad de seguir defendiendo los agronegocios, pero ahora al otro lado de la frontea norte. Y es que la empresa que fabrica y exporta cervezas del portafolio de Grupo Modelo a Estados Unidos ha convertido a la bebida mexicana en un sostén de miles de agricultores estadounidenses. Detrás de cada lata de Modelo Especial o botella de Corona helada servida en EE.UU. existe una red de comercio transfronterizo que desafía las narrativas proteccionistas.

Por un lado, la manufactura y el envasado se mantienen firmemente en México. En plantas gigantescas ubicadas en estados como Coahuila o San Luis Potosí, trabajadores mexicanos transforman los insumos en el producto final. Sin embargo, muchos de los ingredientes clave que alimentan esas plantas provienen directamente del campo estadounidense.

En estados como Idaho, Montana y Dakota del Norte, los granjeros enfrentan incrementos en costos, sequías e incertidumbre comercial. Para ellos, el apetito cervecero de su propio país es la mejor noticia: Constellation Brands destina más de u$s 750 millones anuales a compras agrícolas en EE.UU. y absorbe cerca del 80% de todas las exportaciones estadounidenses de cebada. Además, la compañía anunció un plan de inversión adicional de u$s 100 millones de dólares a cinco años para fortalecer la resiliencia de estos productores de cebada, maíz y lúpulo.

Esta relación evidencia una profunda interdependencia bilateral señalada por The Beer Institute en la que se conjugan factores como el insumo, la manufactura, la logística del mercado y el consumo. En todo ello, la materia prima, la mano de obra, el transporte entre ambos países y, más que nada, los bebedores del producto final componen esta cadena.

El éxito de la cerveza mexicana demuestra que las cadenas de suministro integradas generan ganancias compartidas, dice también la Brewers Association de EE.UU. Sin la eficiencia de las plantas de manufactura en México, las marcas no mantendrían su competitividad mundial; y sin la cebada cultivada por los granjeros de EE.UU., las embotelladoras mexicanas no tendrían insumo suficiente para llenar sus tanques.

La peruana Auna acelera su apuesta de salud en México

Auna S.A., el grupo peruano de salud privada que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, continúa consolidando a México como un pilar estratégico en sus operaciones latinoamericanas. Tras su ingreso al país con la adquisición de Organización Clínica América (Red OCA) en Monterrey, la compañía ha enfocado sus esfuerzos en elevar la capacidad técnica y operativa de sus centros médicos, perfilándose como un actor clave en la atención de alta complejidad.

El crecimiento de la firma en territorio mexicano responde a un ambicioso plan de inversión que contempla cerca de u$s 500 millones en un horizonte de mediano plazo. Este despliegue de capital busca fortalecer su oferta e infraestructura en plazas clave como Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Querétaro, expandiendo progresivamente la cobertura de sus servicios y sus esquemas de aseguramiento integral.

Un componente central en esta ruta de expansión es la modernización tecnológica y la especialización en tratamientos de oncología y cardiología. Entre sus hitos más recientes destaca la incorporación de equipamiento de última generación, como el acelerador lineal Elekta EVO en Monterrey, orientado a tratamientos de radioterapia avanzada y mayor precisión quirúrgica.

Con una red hospitalaria en crecimiento y una estrategia enfocada en la atención integral de padecimientos complejos, Auna reafirma su intención de capturar una mayor cuota en el mercado de la salud privada mexicana, equilibrando el crecimiento en volumen con el desarrollo de infraestructura de clase mundial.

Riesgos de la IA en juego, o en el juego

La inteligencia artificial no solo está acelerando la operación del juego online en América Latina, sino que aumenta los riesgos en la industria a todo nivel. Ese es un aprendizaje que se desprende del reporte “Blindar el Juego 2026”, de Unico, que confirma un desplazamiento estructural: 34% de las empresas detecta más intentos de fraude y 67% admite mayor exposición.

La irrupción de deepfakes y modelos generativos ya es parte del día a día. 57% de las compañías reportó ataques con IA generativa en el último año, una cifra que se muchos operadores consideran que se queda corta.

La industria del juego sabe que la manipulación de documentos, rostros y voces dejó de ser un riesgo emergente: es un fenómeno activo y en expansión. Como advierte Miguel Ochoa, presidente de AIEJA, la IA abrió oportunidades, pero también habilitó fraudes con una sofisticación que antes solo se veía en esquemas financieros de alto nivel.

El estudio aporta un dato que inquieta a los operadores: los puntos de captación de fraude ya no están concentrados en el registro. Campos obligatorios (35%), verificación documental (21%) y OTP (21%) son hoy áreas calientes, pero el riesgo se extiende a cada interacción: inicio de sesión, cambio de dispositivo, actualización de datos, depósitos, retiros y recuperación de cuentas. Así, hay más ventanas para los ataques y mayor ubicuidad, ya que más dispositivos el riesgo se volvió móvil.

La propuesta de Unico apunta a una verificación continua, capaz de evaluar en tiempo real la coherencia entre persona, documento y actividad. Fernando Paulin, CEO de Unico México, lo resume con crudeza: los defraudadores operan en red; si cada empresa se protege solo con su propia información, la industria siempre reaccionará tarde.

El mensaje de fondo es político y operativo: sin colaboración sectorial, la tecnología es insuficiente. Rosa Ochoa, de Blue Global Gaming, lo plantea como una responsabilidad compartida: elevar la protección sin deteriorar la experiencia del jugador legítimo.