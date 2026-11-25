La cáscara de plátano puede incorporarse a la tierra como materia orgánica, aunque los jardineros recomiendan compostarla antes para facilitar la liberación de sus nutrientes.

Poner cáscaras de plátano en la tierra de las plantas es uno de los trucos caseros más difundidos de la jardinería. La cáscara contiene potasio, un nutriente asociado al crecimiento y a la floración, y también magnesio, calcio y fósforo, según la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido.

Los jardineros coinciden en que su mejor uso es como materia orgánica: troceada, en el compost o bajo el mantillo, donde los microorganismos la descomponen y la convierten en nutrientes para el suelo.

Qué nutrientes aporta la cáscara

A medida que se descompone, la cáscara contribuye con potasio, magnesio, calcio y fósforo. El potasio es el ingrediente clave de los abonos para tomates, según la RHS.

Los nutrientes se incorporan de forma gradual, porque los microorganismos del suelo primero tienen que degradar la cáscara. Por eso funciona como un aporte lento de materia orgánica.

Los jardineros coinciden en que su mejor uso es como materia orgánica: troceada, en el compost o bajo el mantillo, donde los microorganismos la descomponen y la convierten en nutrientes para el suelo.

Qué advierten los jardineros

Los Master Gardeners de la Universidad de California en Marin explican que descomponer la cáscara requiere nitrógeno, por lo que queda menos disponible para las plantas verdes. Añaden que enterrarla a poca profundidad puede atraer fauna no deseada, y los especialistas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte mencionan también plagas y moho.

La Universidad de Maryland indica que no conoce estudios científicos sobre el uso de cáscaras como fertilizante, y recomienda un análisis de suelo antes de abonar.

Cómo aprovecharla mejor

La opción más repetida es el compost. La RHS aconseja cortarla o romperla en trozos pequeños para acelerar la descomposición. Con los posos de café usado ocurre algo parecido: lo más recomendado es sumarlos al compost junto con otros materiales orgánicos.

En el jardín también se pueden enterrar troceadas bajo el mantillo, en huecos libres o entre plantas separadas. Una vez descompuestas, aportan materia orgánica y nutrientes en una forma que las plantas pueden usar.