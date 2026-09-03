En esta noticia Cautela en la otra pista

Dos aerolíneas dos caminos. Las dos mayores empresas del aire en México enfrentaron un panorama similar en agosto en que el tráfico internacional sostuvo sus operaciones y registraron señales de fatiga del mercado local.

En el caso de Volaris, sus datos confirman la apuesta por la expansión como eje de su modelo de ultra bajo costo. El aumento de 15.8% en la oferta de asientos (ASM) y de 15.4% en el tráfico de pasajeros (RPM) responde a un despliegue agresivo, concentrado principalmente en las rutas hacia el extranjero, donde la demanda subió 18.9%.

En total, Volaris registró 3 millones 59 mil pasajeros en agosto de este año, un crecimiento de 15.4% sobre el mismo mes de 2025, manteniendo su ritmo en los segmentos más sensibles al precio. En lo que va del año, la empresa ha transportado a 21 millones 532 mil pasajeros, 7% más que el año pasado.

Sin embargo, la caída de 3.8 puntos porcentuales en el factor de ocupación nacional, que se ubicó en 84.4%, introduce un matiz importante: la oferta creció más rápido que la demanda interna. Ante ello, la empresa capitaneada por Enrique Beltranena, CEO y presidente, dijo que agosto cerró una “bien ejecutada” temporada de verano. Sin embargo, refirió que la empresa, que espera el visto bueno de las autoridades regulatorias para fusionarse a Viva Aerobus, dijo que la empresa va a tener que “moderar su capacidad” en el otoño para “alinear la oferta con la demanda”.

De hecho, esta decisión de moderar la capacidad hacia el otoño funciona como un ajuste táctico para evitar la sobreoferta en los meses de menor tráfico.

Cautela en la otra pista

Aeroméxico, en cambio, optó por la cautela. Sus incrementos de 2.3% en capacidad y 2.9% en tráfico de pasajeros reflejan una postura enfocada en preservar la rentabilidad sobre el volumen. Con un factor de ocupación global de 89.7%, y rozando el 90% en el segmento internacional, la compañía mantiene un uso eficiente y constante de su flota.

La empresa transportó 2 millones 151 mil pasajeros en agosto de 2026 (incluyendo charters), para un bajó de -1.0% contra el mismo mes de 2025. En lo que va del año, Aeroméxico ha registrado 16 millones 113 pasajeros, -2.5% que el año pasado.

La ligera contracción de -1.2% en sus pasajeros nacionales confirma que la prioridad es la disciplina operativa. Como advirtió su director general, Andrés Conesa, el impacto de un combustible más caro de lo previsto obliga a optimizar las rutas y proteger los márgenes antes que buscar un crecimiento apresurado.

Hacia el cierre de año coinciden tres dinámicas claras para las dos mayores aerolíneas mexicanas: el mercado nacional perdió fuerza en agosto ante la sensibilidad de los precios y un menor consumo interno. Al mismo tiempo, las rutas hacia Estados Unidos, Centro y Sudamérica se consolidan como el principal sostén de ambas empresas. Finalmente, la moderación de oferta anunciada por Volaris y la presión de costos reportada por Aeroméxico anticipan un trimestre donde la gestión precisa de la capacidad definirá las ganancias.