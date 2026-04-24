Las acciones de Organización Soriana cayeron 2.04% a 32.1 pesos en la jornada del viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que la minorista reportó una caída de 2.4% en sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, que se ubicaron en 40,444 millones de pesos. A pesar del retroceso en ventas, la compañía mostró una mejora en rentabilidad. La utilidad neta ascendió a 827.8 millones de pesos, un incremento de 19.5% frente a los 692.4 millones registrados en el mismo periodo del año previo. El flujo operativo (EBITDA) se situó en 2,871 millones de pesos, con un margen de 7.1%, lo que representó un avance de 1.7% anual. En tanto, la utilidad bruta alcanzó 9,978 millones de pesos, equivalente a un margen de 24.7%, con un crecimiento de 7% y una expansión de 215 puntos base respecto al primer trimestre de 2025. Durante el periodo, Soriana realizó inversiones por 578 millones de pesos, destinadas principalmente a la construcción —aún en proceso— de dos nuevas tiendas, así como a remodelaciones, mantenimiento y reposición de equipo. En términos operativos, la cadena redujo su número de sucursales de 820 a 812 unidades en comparación anual. La contracción se concentró en los formatos Súper y Mercado, mientras que City Club sumó una nueva tienda. La compañía también reportó cambios en su plantilla laboral: sumó 29 empleados para cerrar el trimestre con 79,992 trabajadores, aunque el número de socios disminuyó en 132, al pasar de 4,230 a 4,098. Pese a la mejora en utilidades, analistas que dan cobertura a la emisora mantienen una recomendación de venta, reflejando preocupaciones sobre el desempeño de ingresos y la presión en el negocio operativo.