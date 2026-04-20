En 2025, el negocio digital de Soriana creció cinco veces más que la venta en tiendas físicas, consolidándose como una de las principales apuestas dentro de la estrategia omnicanal de la compañía, dijo a El Cronista Mireya Reyes, subdirectora de comunicación, RP y atención al cliente de Organización Soriana. Aunque desde 2026 Soriana abrió una página web para que sus usuarios adquirieran productos, el e-commerce de la compañía no había despegado como lo ha hecho en los últimos años. La cadena mexicana de autoservicio había hecho esfuerzos para impulsar su canal digital en alianzas con Mercado Libre, en 2021, o incluso con plataformas de delivery como Rappi o Uber Eats, sin embargo, su propia tienda digital no había experimentado demanda como la de su competencia más grande, Walmart. Pero la historia ha cambiado. De acuerdo con Reyes, el éxito de esta división responde a una creciente adopción del consumidor impulsada por la conveniencia y practicidad de sus plataformas. La venta digital registró un incremento del 20.5% en comparación con el año anterior, mientras que el volumen de pedidos repuntó un 51%. La adopción ha permitido que hoy el 32% de las transacciones digitales de la cadena de supermercados ya se realicen a través de las aplicaciones móviles de Soriana y City Club. Reyes destacó que para que eso fuera posible es necesario contar con la capacidad operativa. Actualmente, 493 tiendas y clubes cuentan con la infraestructura necesaria para surtido y entrega bajo la modalidad de pick up. En total, Organización Soriana cerró 2025 con 820 tiendas a nivel nacional (779 tiendas de autoservicio y 41 clubes de precios). La directiva destacó que la escucha activa de los usuarios ha permitido optimizar el Net Promoter Score (NPS) y fortalecer opciones de entrega como “Súper en tu casa”, recolección en tienda y un catálogo extendido con entregas programadas. A la par del crecimiento tecnológico, Soriana ha fortalecido su posicionamiento mediante la renovación de Soriana YA, su programa de lealtad con más de tres décadas de trayectoria. El objetivo es consolidarlo como el ecosistema de beneficios más relevante de México. “Desde 2023, el programa se renovó para ofrecer mayor ahorro y beneficios a las familias, manteniendo su mecánica base de acumulación y redención de puntos, lo que permite a los clientes obtener recompensas y optimizar su gasto en despensa”, señaló Reyes. A la fecha, el programa registra más de 8 millones de clientes validados, logrando que el 54% de las transacciones totales de la cadena sean identificadas. Además de productos gratuitos y descuentos, el esquema ofrece beneficios especializados en farmacia, remesas, dinero electrónico y acceso a experiencias exclusivas. La empresa, fundada en 1968, busca construir un negocio rentable que equilibre la tradición de sus tiendas físicas con la agilidad del comercio electrónico moderno.