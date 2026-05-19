Soriana es una de las cadenas de supermercados más importantes de México. Foto: Archivo Cronista México.

Organización Soriana dio el banderazo de salida a su campaña comercial más importante del año: Julio Regalado 2026, una estrategia omnicanal que este año proyecta capturar cerca de 100 millones de transacciones, de acuerdo con René Colorado, director comercial de autoservicio.

En conferencia de prensa, el directivo dijo que la campaña representa el 40% de los ingresos anuales de la minorista mexicana.

El evento, que se extenderá por poco más de dos meses, apalancará su crecimiento en una masiva infraestructura logística, una agresiva oferta de servicios digitales y la incorporación de más de 300 productos temáticos orientados a capturar el consumo derivado del próximo Mundial de Fútbol.

“Julio Regalado con el Mundial es un evento único e irrepetible y nosotros vamos a estar ahí para todos nuestros consumidores de Soriana con Julio Regalado para el mundial”, aseguró Colorado.

Los directivos de Soriana destacaron que por la coincidencia con el Mundial, la categoría de electrónica, específicamente en televisores tendrá gran impulso, por ello lanzarán promociones especiales en alianza con su brazo financiero de casa, Falabella, un banco de origen chileno que opera en México desde hace alrededor de una década. Aunque no revelaron estimaciones en incremento de ticket de venta o porcentaje de ventas extra debido a la coyuntura.

Independientemente del Mundial, Colorado detalló que las familias mexicanas acuden entre 7 y 8 veces a las unidades de negocio para surtir despensas completas durante esta temporada promocional, logrando ahorros de hasta un 40% en su canasta.

Para esta edición —la décima bajo el control operativo de Soriana—, la empresa presentará entre 100 y 150 promociones semanales, complementadas con la estrategia ofertas sorpresa, diseñadas para diversificar el ticket de compra hacia categorías de abarrotes no comestibles, farmacia y mercancías generales.

Para dinamizar el tráfico en cajas durante las semanas de alta afluencia, Soriana confirmó que ya operan sistemas de autocobro en más de 300 unidades comerciales.

El reto logístico: Un millón de cajas diarias

Detrás del anaquel, la operación de Julio Regalado exige un despliegue de alta sincronización que comenzó a planificarse desde el mes de enero. Sergio Guillén, director general de operaciones de autoservicio y comercio electrónico, reveló que la cadena coordinó esfuerzos con más de 10,000 socios comerciales para abastecer a sus 665 tiendas a nivel nacional.

Esta red, soportada por 12 centros de distribución en siete estados de la República, procesará un flujo masivo de mercancías. “Es una operación logística grande; llegamos a un volumen diario de un millón de cajas diarias para asegurar el abasto y que tengamos la mercancía disponible”, apuntó Guillén.

Para mitigar la presión operativa y garantizar los estándares de servicio, Soriana capacitará a sus 84,000 colaboradores base e inyectará al mercado laboral cerca de 3,000 empleos temporales durante los próximos dos meses y medio. Estas posiciones reforzarán las operaciones en piso de venta, centros de distribución, y los equipos de pickers y última milla para el negocio digital.

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Omnicanalidad y fidelización del consumidor

La estrategia para este año busca profundizar la penetración del programa de lealtad Soriana Ya, el cual cuenta actualmente con una base de datos activa de más de 8 millones de clientes frecuentes, cuyos consumos representan más de la mitad de las ventas de la cadena.

Si bien la penetración del programa alcanza un sólido 75% en el norte del país, el objetivo de la firma se centra en acelerar su adopción en las regiones del centro y sur de México.

Alejandra Núñez, directora de abarrotes no comestibles y farmacia, detalló que las promociones se desplegarán de forma simultánea en los formatos Hiper, Súper, Mercado y en su plataforma de e-commerce. Actualmente, 450 tiendas de la cadena ya cuentan con la habilitación del servicio de entrega a domicilio.

Núñez resaltó que en esta décima edición operada por Soriana, el personaje de Julio Regalado se presenta como el “director técnico de las ofertas” para capitalizar la coyuntura del Mundial. Para esta temporada de descuentos, la planeación involucró la coordinación con más de 10,000 socios comerciales.