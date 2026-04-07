Organización Soriana encabezó las pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este martes, luego de que sus acciones llegaron a caer hasta 6.5%, para cotizar en 34 pesos por unidad (Ciudad de México 9:37 horas), de acuerdo con datos del mercado. Con el avance de la sesión, la emisora logró recortar parte del retroceso. Sin embargo, sus títulos se estabilizaron en 34.41 pesos, lo que representó una caída de 5.36%, posicionándose como la de peor desempeño en la plaza bursátil. Detrás de Soriana se ubicaron Grupo Industrial Saltillo (GISS) y Minera Frisco (FRISCO), con pérdidas de 3.77% y 3.70%, respectivamente. El comportamiento de la minorista responde, en parte, a su baja bursatilidad. Este factor provoca que movimientos relativamente pequeños en el volumen operado generen variaciones abruptas en el precio de la acción. “En el caso particular de hoy, solamente lleva operado aproximadamente 500,000 pesos y con eso la están tirando más del 5%”, explicó Carlos García, subdirector del Mercado de Capitales en Punto Casa de Bolsa. En lo que va de 2026, las acciones de la compañía —propiedad de la familia Martín Bringas— acumulan una caída cercana al 16%, según datos de Bloomberg. A este desempeño se suma un panorama poco alentador para el primer trimestre del año, en medio de un entorno desafiante para el consumo en México. De forma general, Roberto Solano, gerente de Análisis Financiero y Bursátil en Monex, anticipa que los reportes del sector consumo, particularmente de supermercados, reflejen resultados neutrales. “Se espera un modesto arranque de año; persisten diversos retos generales y particulares que afectan al consumo”, señaló. El estratega estima que las empresas reportarán crecimientos de un dígito bajo, con limitada capacidad de sorpresa positiva. De acuerdo con Bloomberg, de los siete analistas que dan cobertura a la emisora, cuatro recomiendan vender, dos mantener y uno comprar. La jornada bursátil estuvo marcada por la volatilidad, ante tensiones geopolíticas luego de que el presidente Donald Trump emitiera un ultimátum a Irán sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz. Al cierre, el principal índice de la BMV retrocedió poco más de 1%, para ubicarse en 68,261.12 puntos. En contraste, entre las emisoras con mejor desempeño destacó Fomento Económico Mexicano (Femsa), en su serie UB, tras anunciar el pago de un dividendo ordinario de 4.75 pesos —en cuatro exhibiciones de 1.188 pesos—, así como un dividendo extraordinario de 8.06 pesos, distribuido en pagos de 2.014 pesos por exhibición. También registraron avances Grupo Financiero Invex (INVEX) y Esentia Energy (ESENTIA), con alzas de 2.48% y 1.89%, respectivamente.