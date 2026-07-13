Scotiabank alineó su estrategia de inversión social ScotiaRISE con los objetivos del Plan México para impulsar la formación de talento y ampliar las oportunidades de empleo en sectores estratégicos para el desarrollo económico del país. Al mismo tiempo, aseguró que mantendrá sin cambios su agenda de diversidad e inclusión, pese al repliegue de algunas empresas en Estados Unidos derivado del contexto político.

En entrevista con El Cronista, Manuel Silva, Head of Corporate Affairs & Sustainability de Scotiabank México, explicó que el banco replanteó su estrategia de inversión social para contribuir a las metas del Plan México, mediante programas enfocados en educación, empleabilidad y cohesión social.

“Lo que tratamos de ver es también cómo podríamos contribuir a las metas del Plan México , porque al final es el plan que ha trazado el gobierno para hacer crecer la economía y, sobre todo, generar bienestar para todos y para todas”, afirmó.

Talento digital para aprovechar las nuevas inversiones

Silva explicó que la estrategia considera las necesidades específicas de cada región, ya que las brechas de desarrollo y de talento son distintas en el país.

Detalló que estados como Yucatán enfrentan mayores rezagos educativos, mientras que otras entidades requieren fortalecer habilidades para responder a la llegada de industrias vinculadas con el nearshoring, como semiconductores y centros de datos.

“Estamos invirtiendo mucho en la formación de habilidades digitales porque eso va a hacer que evolucione el talento en México.”

Como parte de esta estrategia, Scotiabank mantiene alianzas con organizaciones como Laboratoria para fortalecer las competencias digitales de mujeres en entidades como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Baja California, además de impulsar programas de empleabilidad para jóvenes en distintas regiones del país.

El directivo señaló que el objetivo es que más personas puedan incorporarse al mercado laboral formal y acceder posteriormente al sistema financiero.

Mantendrá su agenda de inclusión pese al contexto en EU

Silva aseguró que, aunque el contexto geopolítico ha provocado que algunas empresas revisen sus políticas de diversidad e inclusión en Estados Unidos, Scotiabank mantendrá intacta su estrategia en todos los mercados donde opera.

“La situación en un país en puntual no ha afectado o impactado el compromiso que tenemos en todos los mercados donde estamos. La inclusión es tan importante para nosotros que es un valor y un comportamiento que exigimos de nuestros colaboradores”, dijo.

Explicó que la agenda de inclusión forma parte de la cultura corporativa del banco y continuará impulsando iniciativas dirigidas a mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas y población LGBTIQ+.

En ese sentido, destacó que la inclusión económica de las mujeres sigue siendo una prioridad, por lo que el banco continuará apoyando proyectos de educación financiera, formación en habilidades digitales y programas para incrementar su participación en sectores tecnológicos.

Educación y empleo, ejes de ScotiaRISE

Silva recordó que ScotiaRISE surgió del compromiso global de Scotiabank de invertir u$s 500 millones canadienses entre 2021 y 2030 para fortalecer la resiliencia económica de las comunidades.

La estrategia se basa en tres pilares: educación, empleabilidad y cohesión social.

El directivo explicó que México aún enfrenta desafíos importantes en materia educativa y de informalidad laboral, lo que limita el acceso de millones de personas a empleos formales, crédito y oportunidades de crecimiento.

“Si una persona tiene acceso a educación, pero no encuentra oportunidades de empleo formal, difícilmente podrá incorporarse al sistema financiero, acceder a un crédito o hacer crecer su negocio.”

Como parte de la estrategia alineada al Plan México, el banco también desarrolla alianzas con organizaciones como INROADS para impulsar la empleabilidad juvenil; Pro Personas con Parálisis Cerebral y la Fundación John Langdon Down para fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad; además de proyectos con Save the Children y Pro México Indígena para fomentar el emprendimiento y la inclusión económica.

Silva subrayó que el objetivo de ScotiaRISE no es únicamente incrementar los recursos destinados a inversión social, sino medir el impacto que éstos generan.