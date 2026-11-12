El producto permite elegir entre 24, 36, 48 y 60 meses y ofrece una tasa de interés anual fija desde el 20%. Imagen: Shutterstock.

Banamex ofrece un Crédito Personal de hasta 750,000 pesos para clientes que reciban una invitación de la entidad. El financiamiento puede utilizarse para distintos fines, como reformas, viajes, compra o reparación de un vehículo o gastos imprevistos.

El producto permite elegir entre 24, 36, 48 y 60 meses y ofrece una tasa de interés anual fija desde el 20%, según la información del banco. La entidad también permite realizar la solicitud de forma digital y asegura que el trámite puede completarse en menos de cinco minutos.

¿Quién puede pedir el crédito de Banamex?

El Crédito Personal Banamex está dirigido a clientes de la entidad que hayan recibido una invitación para contratarlo. Según el banco, pueden pedirlo personas físicas o con actividad empresarial que tengan una cuenta de cheques, maestra o perfiles. Además, deben tener entre 21 y 79 años con 11 meses al momento de la solicitud.

Entre los requisitos también figuran una identificación oficial vigente, CURP o tarjeta de residencia permanente, un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses y un ingreso mínimo de 8,000 pesos.

Banamex también establece que el solicitante debe contar con un teléfono móvil o de domicilio actualizado. La entidad analiza cada solicitud y determina las condiciones del crédito de acuerdo con el perfil del cliente y su capacidad de pago.

La contratación del prestamo puede realizarse a través de la App Banamex, BancaNet o una sucursal.

¿Cuánto dinero presta Banamex y en cuánto tiempo se devuelve?

El monto disponible va desde 10,000 hasta 750,000 pesos, aunque la cantidad final depende de la capacidad de pago del cliente y de la oferta recibida.

El plazo puede ser de 24 a 60 meses. La tasa anual fija parte del 20% según la web del banco, pero la que recibe cada cliente es personalizada y se determina según su perfil crediticio. La tasa máxima aplicable al producto es del 50% anual más IVA.

El banco también permite hacer pagos anticipados sin penalizaciones. Además, ofrece un beneficio de liberación de adeudo por fallecimiento sin costo, siempre que el cliente esté al corriente en sus pagos.

¿Cómo se solicita el préstamo?

La contratación puede realizarse a través de la App Banamex, BancaNet o una sucursal. Para quienes ya cuentan con una invitación, el banco permite iniciar el trámite desde sus canales digitales con el número de cliente y el folio recibido.

La solicitud requiere documentación básica para comprobar la identidad, el domicilio y la situación del cliente. Banamex también puede consultar el historial crediticio antes de aprobar el financiamiento.

En su información oficial, la entidad señala que el crédito personal es una oferta por invitación. Por eso, no todos los clientes pueden solicitarlo directamente: primero deben comprobar si tienen una oferta disponible en la aplicación, BancaNet o a través de una sucursal.

¿Tiene comisión de apertura?

La página actual del producto muestra 0% de comisión por contratación para la promoción vigente. Sin embargo, las condiciones concretas pueden depender de la oferta que reciba cada cliente y deben revisarse antes de aceptar el contrato.

La documentación contractual establece además que la tasa de interés personalizada queda determinada por Banamex después del análisis de cada cliente. El contrato fija un máximo de 50% anual más IVA para la tasa ordinaria, mientras que la tasa ofrecida puede ser inferior según el perfil crediticio.

¿Cuál es el costo total del crédito?

El Costo Anual Total (CAT) incluye intereses y comisiones. Según el simulador de la CONDUSEF, el Crédito Personal Banamex tiene un CAT promedio de 63.2% sin IVA, calculado con la tasa máxima de 50% anual. El CAT que le corresponda a cada cliente dependerá de la tasa que reciba, del monto y del plazo, por lo que conviene simular el crédito con esos datos antes de aceptar la oferta.