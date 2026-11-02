El Buró de Crédito borra deudas menores o iguales a 25 UDIS en 12 meses, aunque la obligación de pago con el banco acreedor sigue vigente.

El Buró de Crédito contempla plazos para eliminar determinados registros negativos del historial financiero, incluso aunque no pagues las deudas pendientes. Esta posibilidad beneficia a los deudores cuyos cargos cumplen con una condición específica: ser menores o iguales a 25 UDIS .

Según las reglas aplicables a las Sociedades de Información Crediticia, estos registros pueden desaparecer después de 12 meses, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Sin embargo, la eliminación del antecedente no significa que la deuda quede perdonada ni que desaparezca la obligación de pago .

¿Qué deudas se eliminan del Buró de Crédito después de 12 meses?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los adeudos menores o iguales a 25 Unidades de Inversión (UDIS) pueden eliminarse del historial crediticio después de un año.

Esta disposición forma parte de los plazos establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y en las reglas emitidas por el Banco de México.

El Buró de Crédito también confirma en su centro de ayuda que los registros correspondientes a deudas de hasta 25 UDIS se eliminan después de 12 meses.

Tras 12 meses, los historiales negativos de hasta 25 UDIS desaparecen del Buró de Crédito, abriendo la puerta a nuevos créditos. Magnific

¿Qué son las UDIS y cuánto cotizan?

En ese sentido, las UDIS son unidades de valor que establece el Banco de México y cuyo precio se actualiza diariamente conforme a la inflación. Por eso, el límite de 25 UDIS no representa una cantidad fija en pesos mexicanos.

Actualmente, el precio está fijado en $8.879492 para el 2 de noviembre de 2026. Por tal motivo, 25 UDIS son $211.99 pesos mexicanos.

El Buró de Crédito borra tu deuda: qué significa y qué pasa con el banco acreedor

Los registros negativos que cumplen con el límite de hasta 25 UDIS pueden eliminarse después de 12 meses, incluso si el adeudo continúa pendiente. Sin embargo, esto no significa que el acreedor haya perdonado el dinero ni que el deudor quede libre de su obligación.

La eliminación únicamente corresponde a la información que aparece en el historial crediticio. Por lo tanto, no debe confundirse con la cancelación de una deuda o con la prescripción de una obligación financiera .

Ahora bien, la eliminación de un antecedente negativo puede representar una oportunidad para quienes buscan mejorar su historial crediticio y solicitar nuevos financiamientos.

Cuando una institución bancaria consulta el reporte de una persona, ya no encontrará ese registro específico que fue eliminado. Esto podría favorecer sus posibilidades de conseguir una tarjeta de crédito, un préstamo personal o un financiamiento, aunque la aprobación dependerá de otros factores, como sus ingresos, capacidad de pago y deudas vigentes.

¿Cuánto tardan en desaparecer las otras deudas del Buró de Crédito?

El tiempo de permanencia de los registros negativos aumenta conforme al monto del adeudo. Según la información publicada por la CONDUSEF, los plazos son los siguientes:

Hasta 25 UDIS : se eliminan después de un año.

Entre 25 y 500 UDIS : desaparecen después de dos años.

Entre 500 y 1,000 UDIS : se eliminan después de cuatro años.

Más de 1,000 UDIS: pueden desaparecer después de seis años, siempre que el crédito sea menor a 400,000 UDIS, no esté en proceso judicial y no exista fraude relacionado con el financiamiento.

Estos periodos no comienzan necesariamente desde el último pago realizado. El Buró de Crédito explica que se cuentan a partir de la primera vez que la institución otorgante reportó el crédito con atraso o desde la última actualización de esa información.