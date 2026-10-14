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En medio de la controversia entre Estados Unidos y Canadá por las revisiones del tratado comercial de América del Norte, Scotiabank confía en que el acuerdo seguirá y solo es cuestión de tiempo para que se firme la ampliación.

De izquierda a derecha, Dominic LeBlanc, ministro canadiense, y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, durante una reunión de trabajo en Canadá. Cortesía Secretaría de Economía

“El escenario que nosotros vemos para el T-MEC es único, o sea, es uno de confianza, es uno de fortaleza del corredor, es uno de mayor integración”, aseguró Manuel Silva, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank México.

Para el directivo del banco canadiense, México y Canadá cuentan con varias oportunidades de incrementar el intercambio comercial, al tiempo que, afirmó, las misiones comerciales bilaterales han sido un éxito.

“Un gran impulso de ambos mercados es fortalecer el tema de patentes, sectores estratégicos donde vemos mayor colaboración como energía, manufactura avanzada, ciberseguridad, inteligencia artificial”, aseguró.

En este sentido, Manuel Silva aseguró que Canadá pone especial énfasis en apoyar a México a desarrollar el sector energético, una de las prioridades del gobierno mexicano, por lo que será uno de los sectores donde la relación bilateral tendrá mayor crecimiento.

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TC Energía y Scotiabank anunciaron una inversión de 3.5 millones de pesos para apoyar un programa de producción de ostión en Veracruz, que busca apoyar el desarrollo de empresas familiares en las comunidades de Zanjita y Mahahual, en Tamiahua, Veracruz.

En conferencia de prensa, las empresas destacaron que el proyecto cuenta con el acompañamiento y asesoría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo que asegura su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteado por la ONU.

“Las mejores alianzas se construyen en beneficio de las personas y comunidades. Hoy, la gente de Tamiahua, Scotiabank, PNUD y TC Energía, estamos unidos para crear un futuro mejor para 35 familias que se verán beneficiadas por este programa”, mencionó Gregory Romero, presidente de Ductos de Gas Natural en México de TC Energía.

La iniciativa beneficiará a 35 familias dedicadas a la ostricultura a través del desarrollo de capacidades que les permitan incrementar su producción de forma sustentable y ambientalmente responsable.

Durante los 13 meses de implementación el proyecto busca lograr un incremento de entre 15% y 20% en la producción de ostión.

“México ocupa un lugar muy relevante para Scotiabank: es el país donde realizamos la mayor inversión social a través de ScotiaRISE después de Canadá, nuestra casa matriz. Este compromiso se traduce en impulsar iniciativas que fortalezcan la resiliencia económica de las comunidades y amplíen sus oportunidades de desarrollo a largo plazo. Nos entusiasma materializar una alianza que refleja el compromiso de las compañías canadienses con el desarrollo sostenible del país”, señaló Pablo Elek, director general de Scotiabank México.

El proyecto pondrá énfasis en la participación y el liderazgo de las mujeres quienes encabezan estos negocios familiares. A través del fortalecimiento de estos proyectos productivos, se espera que estas comunidades se beneficien de un mayor desarrollo económico y social de forma sustentable.

El PNUD en México aportará metodología, experiencia técnica y acompañamiento para fortalecer las capacidades organizativas, productivas y comerciales de los grupos participantes.