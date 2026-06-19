Los fondos de Scotia y BBVA lideraron la lista con el mejor crecimiento orgánico de Morningstar

Los fondos de inversión administrados por Scotia y BBVA encabezaron el crecimiento orgánico entre las estrategias mejor calificadas por Morningstar en México durante los últimos 12 meses, reflejando una combinación de rendimientos positivos y capacidad para retener inversionistas.

El fondo SCOTIA2, una estrategia de deuda de mediano plazo operada por Scotia Fondos, registró el mayor crecimiento orgánico entre los vehículos con calificación de cinco estrellas de Morningstar al cierre de mayo de 2026.

Este fondo de inversión mantiene exposición a tasa fija, tasa revisable y tasa real. El portafolio invierte en el mercado de deuda corporativa en México, bajo un enfoque de diversificación y un estricto análisis de crédito con el fin de otorgar rendimientos consistentes en el mediano plazo (1 a 3 años), de acuerdo con información de Scotia.

Se trata de un instrumento de mediano plazo entre los que se encuentran títulos listados en el SIC como Goldman Sachs Group; certificados bursátiles bancarios como Compartamos,Volkswagen Bank o de Banco Invex, según detalla la cartera mensual. Al cierre de diciembre de 2025, reportó un total de MXN$9,121 millones en activos bajo administración.

Le siguieron BBVARV, un fondo de renta variable mexicana administrado por BBVA, que invierte en acciones de empresas mexicanas con visión de largo plazo como Grupo Financiero Banorte, Grupo México, Industrias Peñoles, Grupo Cementos Chihuahua e incluso Mercadolibre acuerdo con información de la institución bancaria.

En el listado también destacó SCOTMA3, un fondo multiactivos gestionado también por Scotia que muestra exposición a mercados de capitales y deuda locales e internacionales a través de la selección de los mejores fondos y ETF’s; y, en paralelo, presenta acceso a distintas monedas, principalmente pesos y dólares.

Desagregadamente, este instrumento muestra exposición al fondo cotizado en bolsa State Street SPDR S&P 500 UCITS que, a su vez, está ligado al S&P 500; así como al State Street SPDR NYSE Technology, JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity, Future of Defence UCITS y al Amundi Euro Stoxx Banks UCITS, de acuerdo con datos del instrumento.

La clasificación considera únicamente fondos con flujos netos positivos y mide el crecimiento orgánico de los activos administrados, un indicador que refleja la capacidad de una estrategia para incrementar su patrimonio más allá de las aportaciones netas de los inversionistas.

Dentro del segmento de fondos con cinco estrellas, Scotia colocó dos de las tres primeras posiciones del ranking, mientras que BBVA ocupó el segundo lugar. La muestra estuvo integrada por tres fondos de deuda, cuatro estrategias mixtas y tres fondos de renta variable.

En la categoría de fondos con cuatro estrellas, el liderazgo correspondió a Banorte con NTERT, seguido por BBVAUDI de BBVA y SCOTIMB de Scotia. En este grupo predominó la deuda, con ocho de los diez fondos clasificados.