La Constancia de Situación Fiscal se puede tramitar por internet a través del sitio web del SAT, así como mediante las herramientas digitales habilitadas por la autoridad tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México exige como obligación el trámite de la versión actuaizada del Comprobante Fiscal Digital por Internet, más conocida como CFDI 4.0. La renovación incorporó nuevos requisitos para la emisión de comprobantes fiscales, incluidos los recibos de nómina, por lo que numerosas empresas comenzaron a solicitar a sus trabajadores la Constancia de Situación Fiscal.

Este documento permite consultar los datos que una persona tiene registrados ante el SAT, como su nombre, domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes, actividades económicas y régimen fiscal. Por ello, resulta importante para que los empleadores verifiquen la información de sus trabajadores al emitir los comprobantes de pago de salarios.

Las empresas piden la CSF a sus trabajadores para adaptarse a los nuevos requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Uno de los datos relevantes para la versión CFDI 4.0 es el código postal del domicilio fiscal registrado ante el SAT. En esta línea, la equivocación más común que podría complicar los demás trámites obligatorios es realizar una declaración errónea. Esto se debe a que las empresas necesitan el dato completo y certero para elaborar de forma correcta los recibos de nómina.

Si la información de los comprobantes no coincide con la que figura en los registros fiscales, el empleador podría enfrentar dificultades administrativas y fiscales, por lo que es importante revisar que los datos estén actualizados.

¿Qué pasa si un trabajador no entrega la Constancia de Situación Fiscal?

La falta de la entrega de este documento no autoriza al empleador a suspender el pago del salario. Tampoco significa, por sí sola, que sea imposible emitir un comprobante de nómina, aunque la empresa debe contar con la información fiscal necesaria para expedirlo de forma correcta.

Si el trabajador no proporciona la constancia, el empleador podría necesitar verificar sus datos por otros medios o solicitar que se corrijan posibles errores. Por ello, contar con la información fiscal actualizada ayuda a evitar inconvenientes al momento de emitir los comprobantes correspondientes.

La Constancia de Situación Fiscal incluye información relacionada con el RFC y permite consultar los datos fiscales del contribuyente. No debe confundirse con la Cédula de Identificación Fiscal, que sirve principalmente para acreditar la clave del RFC.

¿Cómo tramitar la Constancia de Situación Fiscal por internet?

Una de las opciones para solicitar el documento es utilizar la plataforma SAT ID, disponible en el sitio web oficial del organismo. El trámite contempla los siguientes pasos:

Ingresar al portal de SAT ID y seleccionar la opción correspondiente a la Constancia de Situación Fiscal. Capturar el RFC de 13 caracteres, en el caso de personas físicas. Proporcionar una dirección de correo electrónico personal y un número de celular de 10 dígitos. Adjuntar la documentación solicitada por la plataforma. Confirmar la identidad mediante un video, cuando el sistema lo requiera. Firmar la solicitud y enviarla para su revisión.

Una vez concluido el procedimiento, el SAT procesa la petición y comunica la respuesta por correo electrónico. El plazo puede depender del trámite y de la validación de los datos, por lo que conviene consultar las indicaciones vigentes de la plataforma.

¿Se puede obtener la constancia de manera presencial?

Los contribuyentes pueden solicitar la Constancia de Situación Fiscal en las oficinas del organismo. Para ello, es recomendable revisar de ante mano los requisitos y confirmar si se necesita un turno.

En caso de requerir atención presencial, las citas pueden gestionarse a través de los canales oficiales del SAT. De esta manera, cada uno puede elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades para consultar o actualizar su información fiscal.

Es importante recordar que la CSF reúne datos de identificación, ubicación y características tributarias del contribuyente, mientras que la Cédula de Identificación Fiscal se centra en la identificación mediante el RFC. Ambos documentos tienen finalidades distintas, por lo que conviene verificar cuál solicita la empresa o institución que realizará el trámite.