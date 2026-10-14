Incode Technologies lanzó TrustGraph, una red de inteligencia antifraude que permite a bancos, fintechs y otras instituciones financieras identificar patrones de fraude detectados en otras organizaciones sin compartir registros de clientes ni concentrar información personal en una base de datos centralizada.

La plataforma busca responder a un problema creciente para el sector financiero: los defraudadores utilizan nombres, documentos y dispositivos distintos para volver a intentar operaciones después de ser rechazados, lo que dificulta que las instituciones relacionen actividades aparentemente independientes.

Durante su programa de adopción temprana, TrustGraph identificó hasta 53 casos adicionales de fraude por cada 100 que los modelos existentes de una organización ya habían detectado.

“El fraude opera en red, pero las defensas siguen en silos”, afirmó Ricardo Amper, fundador y director general de Incode.

Además, el directivo señaló que los atacantes aprovechan que cada institución suele observar únicamente las interacciones que ocurren dentro de sus propios sistemas, mientras que una red de confianza permite convertir intentos aislados en señales que otras organizaciones pueden utilizar para fortalecer sus mecanismos de prevención.

La inteligencia artificial aumenta los retos para prevenir el fraude

El lanzamiento de TrustGraph ocurre en un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) facilita la automatización de intentos de fraude y amplía la capacidad de los atacantes para operar en distintas plataformas.

Según estimaciones de Incode, la IA impulsará 60% de los intentos de fraude para finales de 2026. La empresa también destacó los riesgos asociados con los deepfakes, las identidades sintéticas y las estafas digitales.

En México, la protección de la identidad digital también representa un desafío. El estudio Ciberseguridad, habilitador de confianza y competitividad, elaborado por Incode y Endeavor, señala que 41% de las organizaciones en el país depende únicamente de contraseñas tradicionales.

El documento también reporta que apenas 11% de las startups y scaleups encuestadas declara enfrentar ataques diarios , una proporción que, de acuerdo con el propio estudio, podría estar por debajo de la realidad.

Frente a este panorama, TrustGraph permite que las instituciones participantes, incluso aquellas que compiten entre sí, aprovechen señales de fraude detectadas en otros participantes para reconocer comportamientos recurrentes y evaluar solicitudes de registro, inicios de sesión o transacciones de alto riesgo.

TrustGraph busca reducir el fraude sin centralizar datos personales

A diferencia de una lista negra compartida, la plataforma no obliga a las instituciones a aceptar automáticamente una decisión de rechazo. Cada organización conserva sus reglas y procesos para determinar cómo utiliza las señales recibidas al evaluar una solicitud, sesión o transacción.

La tecnología se basa en criptografía que preserva la privacidad y en computación segura multiparte, herramientas que permiten comparar señales criptográficas sin revelar los datos subyacentes de los clientes.

De esta manera, los registros permanecen bajo resguardo de la institución que los administra, sin crear un repositorio centralizado de información personal. El sistema también reconoce señales positivas de confianza de usuarios que ya completaron satisfactoriamente una verificación en otra entidad participante, con el objetivo de reducir obstáculos para clientes legítimos.

La solución incorpora tecnología desarrollada a partir de más de una década de investigación de Identiq, empresa adquirida por Incode en junio de 2026.

Entre las instituciones que respaldan este enfoque se encuentra Interac, la red canadiense de pagos e identidad que conecta a casi 300 instituciones financieras.

“TrustGraph permite a las instituciones beneficiarse de las señales de fraude de toda la red sin exponer datos de clientes. Si la empresa A sufre un ataque y el mismo actor después apunta a la empresa B, esta última no tiene que enfrentar ese ataque como si fuera la primera vez”, explicó Navjeet Grewal, director general de Verificación y Credenciales Digitales en Interac.

La plataforma ya está disponible como parte de los servicios de Incode y puede operar junto con los procesos de verificación de identidad, registro de clientes y autenticación que las instituciones financieras utilizan actualmente.