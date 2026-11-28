"Ley del Sector de Hidrocarburos, las actividades reguladas en territorio nacional comprenden, entre otras, el Expendio al Público de Petrolíferos", dice el DOF.

El Gobierno de México determinó que las gasolineras y las plazas de cobro de peaje podrán adoptar los medios de pago digitales y electrónicos como única forma de pago. La medida quedó establecida en el Acuerdo 177/2026 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de noviembre de 2026.

El acuerdo entró en vigor el mismo día de su publicación, pero establece que las autoridades competentes deberán emitir, en un plazo de 15 días hábiles, las disposiciones que definirán las condiciones y los tiempos para realizar el cambio, es decir, habrá un tiempo de transición hasta que no se acepten más los pagos en efectivo.

El DOF señala que estas actividades podrán recibir pagos exclusivamente mediante herramientas digitales y electrónicas. Entre ellas se encuentran las tarjetas de débito y crédito, los códigos QR, la tecnología NFC y las transferencias de fondos. El objetivo es avanzar hacia una economía con menos operaciones en efectivo.

Peajes y gasolineras recibirán pagos solo con tarjetas de débito y crédito, los códigos QR, la tecnología NFC y las transferencias de fondos. Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

Gasolineras y casetas de peaje tendrán transición al pago digital

El acuerdo firmado por el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, identifica dos sectores estratégicos en los que los medios de pago digitales podrán convertirse en la única opción para realizar operaciones comerciales.

Las actividades incluidas son:

Gasolineras: expendio al público de gasolinas y diésel.

Carreteras: cobro de peajes en las plazas de cobro.

La disposición será obligatoria en todo el territorio nacional para los proveedores que desarrollen estas actividades, independientemente de que sean permisionarios, concesionarios o estén autorizados bajo otra figura.

No obstante, cada autoridad competente deberá establecer los mecanismos y plazos específicos para la transición gradual. Por eso, todavía no existe una fecha única para que todas las gasolineras y casetas dejen de aceptar efectivo.

La Secretaría de Hacienda argumentó que el cambio permitirá reducir los riesgos y costos relacionados con el manejo de dinero en efectivo, además de mejorar la transparencia y el registro de las operaciones. En el caso de los combustibles, también busca fortalecer la supervisión y combatir el comercio ilícito.

Para las carreteras, el objetivo es agilizar el tránsito y reducir las filas en las casetas. El documento cita un estudio del Instituto Mexicano del Transporte sobre la plaza de cobro de Palmillas, donde las filas por pagos manuales pueden alcanzar aproximadamente 827 metros.

El acuerdo entró en vigor el 27 de noviembre de 2026, fecha de su publicación en el DOF. FB de Franquicias Pemex

¿Desde cuándo comenzará a aplicarse la medida?

El acuerdo entró en vigor el 27 de noviembre de 2026, fecha de su publicación en el DOF. A partir de entonces, las autoridades de cada sector tienen 15 días hábiles para publicar las disposiciones administrativas que establecerán los requisitos, obligaciones y plazos de transición. La eliminación del efectivo dependerá de esos calendarios.

Otros sectores y actividades que podrán operar sin pagos en efectivo

La determinación publicada por Hacienda contempla, por ahora, dos actividades relevantes: la venta de gasolina y diésel en estaciones de servicio, así como el cobro de peajes.

El documento no establece una prohibición general del efectivo para todos los comercios ni incluye otros sectores en esta primera determinación.

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre de 2026, establece el marco para promover estos medios de pago. Además, permite que las autoridades determinen otros sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos puedan convertirse en la única forma de pago.