Cuando se habla de una pickup, suelen aparecer la carga, la potencia o la capacidad para salir del asfalto. Pero hay otros momentos que también forman parte del uso real: la pausa durante un viaje, la noche de camping o el paso por el autolavado. Para esas situaciones, Nissan sumó a Nissan Frontier PRO PHEV, su primera pickup híbrida enchufable, cuatro ambientes inteligentes que buscan hacer más completa la experiencia a bordo.

Siesta, Camping, Guardián y Lavado: qué ofrece cada ambiente inteligente

El Modo Siesta está pensado para crear un entorno de descanso a bordo, ideal para una pausa durante un viaje, mientras que el Modo Camping está orientado a disfrutar actividades al aire libre. A ellos se suma el Modo Guardián, que ayuda a mantener condiciones de confort en la cabina mientras el conductor se encuentra fuera del vehículo, y el Modo Lavado, que prepara distintas funciones de la pickup para facilitar su paso por un autolavado.

Son cuatro ambientes que el boletín describe como una propuesta versátil para el uso cotidiano y para la aventura, y que resuelven situaciones concretas que poco tienen que ver con la potencia o el off-road. Se suman a los cuatro modos de manejo de la pickup (Hybrid, Sport, Electric y Snow), que ajustan su comportamiento al conducir. Así, Nissan Frontier PRO PHEV no se limita al rendimiento en movimiento: también contempla el descanso, las salidas al aire libre, el confort de la cabina con el conductor fuera y el paso por el autolavado.

Nissan Frontier

Nissan estrenó el modelo en México el 7 de octubre de 2026, durante el evento Nissan Reveals Capítulo 4, “La evolución de una PRO”. Según el boletín de prensa de la marca, el país es el primer mercado de América Latina en conocerlo. La propuesta suma electrificación, tecnología, confort y desempeño a las capacidades que históricamente distinguieron a Nissan Frontier.

La tecnología híbrida enchufable que los respalda

Detrás de esas funciones hay un sistema que combina un motor de combustión a gasolina, un motor eléctrico y una batería de alto voltaje de 20 kWh, recargable mediante una conexión externa. Según Nissan, la configuración permite realizar determinados trayectos únicamente con energía eléctrica y recurrir al motor de combustión cuando se requiere mayor autonomía, que en total se acerca a los 1,000 kilómetros.

La electrificación convive con las capacidades de la familia Frontier. La marca informa que el sistema entrega hasta 350 hp y 660 Nm de torque, y que la pickup cuenta con tracción 4x4, bloqueo de diferencial trasero y capacidad de arrastre de hasta 3.5 toneladas.

Con la llegada de Nissan Frontier PRO PHEV, Nissan suma a su familia de pickups una propuesta que combina electrificación con ambientes pensados para acompañar al conductor también cuando no está en movimiento.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.