La FGR abrió 16 carpetas de investigación por presunta corrupción en contratos del INE y OPLES, tras realizar inspecciones en las instalaciones del órgano electoral en CDMX.

Como parte de una indagatoria por presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo cuatro revisiones de inmuebles en la Ciudad de México y abrirá dieciséis investigaciones por el caso, informó este viernes la fiscal Ernestina Godoy.

Además, la funcionaria dijo que se cumplió un inspección en las instalaciones del INE en la capital y que en días pasados fueron llamadas a declarar diversas personas exservidoras públicas cuyos testimonios “han servido para aportar información muy relevante para el esclarecimiento de los hechos”.

En cateos ligados al caso INE, la Fiscalía localizó presuntas urnas, mamparas y contratos. Indagan una red de más de 50 personas y empresas por desvío y lavado de dinero. Fuente: INE

Hallaron urnas y mampaaras del INE y de los OPLES en una domicilio

En un mensaje publicado en video en redes sociales, Godoy explicó que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, “integramos dieciséis carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades en la asignación de contratos por parte de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de Organismos Públicos Locales Electorales, llamados OPLES”.

La fiscal precisó que en uno de los domicilios “se localizaron lo que en apariencia son urnas y mamparas del INE y de los OPLES, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos que estamos investigando”.

Godoy también indicó que se llevó a cabo una inspección ministerial en instalaciones del INE “en la cual se obtuvo documentación física y digital de carácter contractual y contable”, correspondiente a contrataciones realizadas entre 2014 y 2026 “con empresas posiblemente favorecidas de manera irregular”.

La FGR y la FEMDO investigan una red de exfuncionarios y empresas que presuntamente simularon competencia y triangularon recursos en licitaciones del árbitro electoral. Ine.mx

Abren investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia fiscal y actos de corrupción

La funcionaria del ente investigador indicó que, de manera paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada desarrolla una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia fiscal y actos de corrupción con la obtención de contratos públicos en materia electoral, “que posiblemente involucran a más de cincuenta personas físicas y morales de empresas y ex servidores públicos de distintos niveles de responsabilidad”.

Ernestina Godoy apuntó que las indagatorias han permitido identificar “posibles vínculos entre servidores y exservidores públicos del INE, así como una red de empresas dedicadas a la prestación de servicios, tanto a ese Instituto como a organismos electorales en diversos estados del país”.

La fiscalía ya había ordenado el bloqueo de 40 personas y emprsas vinculadas a proveedores electorales

El pasado lunes, la FGR había dicho que en la investigación por corrupción en el INE tenía ubicados cuarenta domicilios.

El pasado 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -de la Secretaría de Hacienda- informó que bloqueó a cuarenta personas y empresas vinculadas con proveedores electorales tras detectar operaciones financieras de riesgo.

La investigación por corrupción en el INE sacude el inicio del Proceso Electoral 2026-2027, tras el bloqueo de cuentas a 40 proveedores y la renuncia de Guadalupe Taddei. Fuente: INE

El bloqueo ocurre en medio de una polémica por presuntas irregularidades en contratos con proveedores en el INE, que derivó en la renuncia de su presidenta, Guadalupe Taddei, el pasado 26 de octubre.

Cinco días después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que fiscaliza el uso de dinero público, confirmó distintas irregularidades en contrataciones públicas durante varios años dentro del INE, algo que, dijo, investigará con la colaboración de “informantes”.

De acuerdo con las versiones periodísticas, una red de proveedores del INE habrían simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos presuntamente relacionados con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron.

La crisis en el órgano electoral llega en la etapa inicial del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que arrancó el pasado 10 de septiembre, en el que se renovarán diecisiete gubernaturas estatales, quinientas diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos.

Fuente: EFE.