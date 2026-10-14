Los estudiantes que cumplan con los requisitos deberán completar la solicitud dentro del plazo establecido, que concluye el 19 de octubre de 2026.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió una convocatoria para otorgar una beca de hasta 10,000 pesos a estudiantes de licenciatura e iniciación universitaria que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica y cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

El apoyo forma parte de la Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País 2026-2027 y contempla un máximo de 10,000 pesos, distribuidos en dos pagos de 5,000 pesos correspondientes a los dos semestres del año próximo.

Del 12 al 19 de octubre estará abierto el periodo de solicitudes en la UNAM. Shutterstock

El objetivo del programa es contribuir a que los estudiantes puedan continuar y concluir sus estudios universitarios, especialmente quienes enfrentan condiciones económicas que podrían dificultar la continuidad en la universidad.

El apoyo no se asigna de manera automática. Se deben cumplir con los requisitos académicos, económicos y administrativos, además de participar en el proceso de selección.

¿Cuánto dinero entrega la beca de la UNAM?

La beca contempla un apoyo económico total de hasta 10,000 pesos, que será entregado en dos oportunidades:

5,000 pesos correspondientes al primer semestre de 2027

5,000 pesos correspondientes al segundo semestre de 2027

El segundo pago estará sujeto a que el beneficiario mantenga su inscripción ordinaria en el semestre correspondiente. Dicha verificación se realizará con información oficial de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE).

En caso de que el estudiante no aparezca como inscrito en ese periodo, el segundo pago no será entregado.

¿Qué estudiantes pueden solicitar la beca de la UNAM?

La convocatoria está dirigida a estudiantes de licenciatura e iniciación universitaria que cumplan con 9 requisitos establecidos por la UNAM.

Esos requisitos son:

Provenir de un hogar con un ingreso mensual menor o igual a cuatro salarios mínimos .

Contar con inscripción ordinaria y estar vigente durante el primer semestre 2027 o el periodo anual correspondiente.

Ser estudiante regular, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Administración Escolar.

Tener un promedio mínimo de 8 . Este requisito no aplica para estudiantes de primer ingreso al nivel correspondiente.

No recibir otra beca de la UNAM con un objetivo equivalente.

Contar con un comprobante oficial del domicilio actual, con una antigüedad no mayor a tres meses, en caso de que sea solicitado.

Tener un correo electrónico y número de celular vigentes .

Contar con CURP .

Registrar la solicitud a través del sitio web oficial de la institución

La asignación tendrá en cuenta las condiciones de vulnerabilidad económica y el grado de marginación de las entidades y municipios de procedencia.

Cabe destacar que algunos estudiantes tienen prioridad, en caso de:

Haber sido beneficiario de la convocatoria de Grupos Vulnerables 2025-2026 .

Presentar una mayor vulnerabilidad económica, de acuerdo con la información proporcionada en la solicitud y, en su caso, con el Sistema de Ingresos Familiares (SEIF).

Proceder de entidades o municipios con mayores índices de marginación, conforme a los criterios del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

¿Cómo solicitar la beca de la UNAM?

El trámite se realiza mediante Espacio UNAM, plataforma en la que los estudiantes pueden consultar y gestionar diferentes apoyos.

Para iniciar el proceso, los interesados deberán ingresar con su número de cuenta UNAM y el código de verificación que recibirán en el correo registrado en el SIAE.

Los pasos son:

Ingresar a espacio.unam.mx con el número de cuenta UNAM. Acceder al apartado de Becas Integra. Contestar el cuestionario socioeconómico. Aceptar la declaración de veracidad de la información y documentación proporcionadas. Manifestar la intención de solicitar una beca y guardar el folio de seguimiento. Seleccionar la convocatoria de Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País 2026-2027. Completar y enviar la solicitud correspondiente.

La UNAM aclara que es necesario completar dichos pasos para participar en el proceso de selección.