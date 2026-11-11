¡Atención! No todos los pensionados de México reciben aguinaldo.

Noviembre es uno de los meses más esperados por miles de jubilados y pensionados en México, debido al pago del aguinaldo.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el beneficio de una mensualidad adicional a cobrar en el mes de noviembre corresponde a quienes reciben su pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) .

Este ingreso adicional representa un pago distinto de la pensión ordinaria y no contempla los importes correspondientes a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, el aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión y se deposita durante noviembre. Magnific

¿Qué pensionados del IMSS recibirán una mensualidad extra en noviembre?

El Instituto Mexicano del Seguro Social establece que tienen derecho a la mensualidad extra, el aguinaldo, quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 73.

Se trata del régimen correspondiente a la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Qué pensionados del IMSS no reciben aguinaldo en México

Por el contrario, los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente, conocida como Ley 97, no reciben el importe por este concepto. Así lo aclara el propio organismo en su apartado de preguntas frecuentes sobre el derecho al aguinaldo.

¿Qué otros pensionados recibirán aguinaldo en noviembre?

Los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también tienen contemplado el pago de esta prestación durante noviembre, aunque bajo condiciones y fechas diferentes a las del IMSS.

El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026 establece las disposiciones para otorgar el aguinaldo correspondiente a este ejercicio fiscal.

Para los pensionistas del ISSSTE, la gratificación puede alcanzar el equivalente a 40 días de pensión, conforme a las condiciones aplicables.

El calendario oficial del organismo contempla dos exhibiciones. Las fechas previstas para 2026 son:

Primera parte del aguinaldo: durante la primera quincena de noviembre.

Segunda parte del aguinaldo: el 27 de noviembre de 2026.

Pensión de diciembre: también está programada para el 27 de noviembre, por lo que coincidirá con el segundo pago del aguinaldo.

De esta manera, noviembre contempla pagos adicionales para distintos grupos de jubilados y pensionados, pero el derecho depende del régimen bajo el cual reciben su prestación.