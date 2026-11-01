Los dichos de Ricardo Salinas generó un debate en torno al derecho a la participación política, las pensiones y la administración de los recursos públicos en México.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego puso en duda el funcionamiento de los programas sociales vigentes en el país y, a través de una publicación en su cuenta de la red social X, propuso implementar una medida que condicionaría el acceso a estos beneficios.

“El dinero de los mexicanos no debe utilizarse para comprar elecciones ni para extorsionar a los más necesitados a cambio de su voto” , expresó.

Durante 2026, los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México alcanzan a más de 42.8 millones de beneficiarios. Magnific

Salinas Pliego propone limitar el voto de quienes reciben programas sociales

El empresario planteó públicamente la posibilidad de ampliar los apoyos económicos del Gobierno, pero bajo una condición: que las personas beneficiarias no puedan ejercer su derecho al voto.

“Si ustedes fueran presidentes, ¿pondrían sobre la mesa analizar la posibilidad de aumentar los programas sociales, pero con una condición: quien reciba un apoyo económico con el dinero de los mexicanos, no debe poder votar?” , preguntó en X.

Según Salinas Pliego, utilizar fondos públicos para generar vínculos de dependencia política representa una de las formas “más perversas de corrupción pública”.

También sostuvo que las ayudas económicas otorgadas por el Gobierno deben mantenerse al margen de cualquier interés electoral. En ese sentido, advirtió que condicionar las necesidades de la población a través del poder político afecta la libertad de los ciudadanos y la legitimidad del voto.

¿Qué establece la legislación mexicana sobre los programas sociales?

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se reorganizó la estructura institucional encargada de administrar los apoyos económicos. La entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio paso a la actual Secretaría de Bienestar, dependencia que concentra la gestión de estos beneficios destinados a distintos sectores de la población.

Niñas, mujeres, hombres y trabajadores de diversas actividades pueden acceder a los Programas para el Bienestar, definidos por el Gobierno como uno de los pilares de la Cuarta Transformación, proyecto político iniciado durante la administración de López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En 2020, durante el gobierno de López Obrador, los Programas para el Bienestar fueron incorporados a la Constitución Política de México, lo que estableció la obligación del Estado de garantizar estos derechos de manera permanente.

Entre las principales iniciativas se encuentran:

Pensión para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad , contempladas en el artículo 4° constitucional.

Becas para estudiantes en situación de pobreza , con prioridad para quienes forman parte del sistema educativo público.

Jóvenes Construyendo el Futuro , que brinda apoyo económico a jóvenes durante su capacitación laboral.

Sembrando Vida y Producción para el Bienestar , destinados a campesinos y pequeños productores mediante apoyos económicos y entrega de fertilizantes.

Bienpesca , que otorga recursos directamente a trabajadores del sector pesquero.

Precios de Garantía, un programa orientado a respaldar la comercialización de determinados productos agrícolas.

La incorporación de estos beneficios a la Constitución comenzó durante la gestión de López Obrador y tuvo continuidad en el gobierno de Claudia Sheinbaum. En la actualidad, se pusieron en marcha nuevas iniciativas, como:

Pensión Mujeres Bienestar

Beca Rita Cetina

Salud Casa por Casa

De acuerdo con la información oficial, los programas sociales son de carácter público y no deben utilizarse con fines partidistas.