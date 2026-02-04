El Gobierno otorga descuentos en medicamentos para jubilados de México

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y Farmacias Similares anunciaron un acuerdo que permitirá a quienes cuenten con tarjeta de jubilación vigente obtener hasta 10% de descuento en la compra de medicamentos. Se trata de un beneficio clave para la salud de los adultos mayores, siempre y cuando asistan en sucursales participantes.

Este beneficio se suma a los apoyos que el INAPAM otorga a nivel nacional para ayudar a reducir los gastos básicos de las personas adultas mayores, especialmente aquellos relacionados con la salud.

Farmacias Similares otorga descuentos para la compra de medicamentos de los jubilados

A continuación, los detalles sobre los descuentos disponibles y las condiciones para aplicar a las rebajas en los medicamentos.

¿Qué es el INAPAM y cuál es su función?

Esta dependencia del Gobierno se encarga de promover políticas públicas, programas y acciones orientadas a elevar la calidad de vida de la población de 60 años y más.

Entre sus principales objetivos se encuentran

Impulsar la inclusión social Proteger los derechos de las personas adultas mayores Facilitar el acceso a servicios básicos Establecer convenios con empresas e instituciones que ofrezcan tarifas preferenciales y descuentos en diversos servicios

¿Para qué sirve la credencial del INAPAM?

La credencial INAPAM es un documento oficial gratuito y sin fecha de vencimiento, disponible para todas las personas que hayan cumplido 60 años. El plástico permite acceder a descuentos en una amplia variedad de establecimientos y servicios, tanto del sector público como privado.

Para obtenerla, es necesario acudir a un módulo del organismo con identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio.

¿Qué descuentos tienen los jubilados en las farmacias?

Las Farmacias Similares ofrece un 10% de descuento a las personas adultas mayores que presenten su credencial INAPAM al momento de realizar el pago.

Información para considerar

El descuento aplica en medicamentos de patente y genéricos

La credencial debe estar vigente, en buen estado y con información legible

Es necesario informar al cajero antes de finalizar la compra

No todas las sucursales participan, por lo que se recomienda verificar previamente

Este apoyo tiene como finalidad disminuir el impacto económico que representa la compra constante de medicamentos, uno de los gastos más frecuentes entre las personas adultas mayores.