Talanx, grupo asegurador internacional y casa matriz de HDI Seguros México, acordó la compra del 100% de las acciones de Afirme Seguros, como parte de una alianza estratégica de largo plazo con Afirme Grupo Financiero para distribuir seguros en México mediante un acuerdo exclusivo de bancaseguros por 20 años. La operación busca fortalecer el posicionamiento de Talanx en el mercado mexicano y ampliar su capacidad de crecimiento en segmentos como Autos, Daños y Vida, apoyándose en la red de distribución y presencia de Afirme Grupo Financiero. Wilm Langenbach, miembro del Consejo de Administración de Talanx AG y responsable de HDI International AG, afirmó que la adquisición representa un paso relevante dentro de la estrategia de expansión internacional de la firma y una apuesta por México como mercado clave. “La combinación de las capacidades de HDI Seguros y Seguros Afirme y el acceso a nuevos canales de distribución nos permitirá fortalecer nuestra posición y seguir construyendo una oferta más competitiva para los clientes”, indicó. Las compañías detallaron que la alianza permitirá integrar la experiencia aseguradora de HDI Seguros con la infraestructura comercial y financiera de Afirme, con el objetivo de ampliar el acceso a seguros y desarrollar productos más accesibles para los clientes. Jesús Ramírez, director general de Afirme Grupo Financiero, señaló que el acuerdo marca el inicio de una etapa de expansión y consolidación para la institución financiera. “Estoy seguro de que sumar la oferta de Seguros Afirme con la de HDI Seguros México será de gran beneficio hacia nuestros clientes, brindándoles servicios integrales que cubran todas sus necesidades de protección y asesoría financiera”, dijo. Las empresas no revelaron los términos financieros de la transacción y señalaron que el cierre de la operación dependerá de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las condiciones habituales de cierre. Mientras se concreta el proceso, HDI Seguros México y Afirme Seguros continuarán operando de manera independiente bajo la dirección de Ignacio González y Tonatiuh Gutiérrez, respectivamente. Talanx opera actualmente en más de 175 países y es el tercer grupo asegurador más grande de Alemania por volumen de primas, mientras que HDI Seguros cuenta con presencia en 50 ciudades de México y más de 760 mil asegurados en el país.