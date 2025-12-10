En esta noticia
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha anunciado una notable iniciativa dirigida a todos los adultos mayores de 60 años que poseen su tarjeta INAPAM.
Esta entidad gubernamental proporciona un beneficio significativo que contribuirá a mitigar el pago de dos recibos esenciales, ofreciendo un descuento del 50%.
Según la información publicada en el sitio web del INAPAM, “los afiliados al INAPAM pueden acceder a descuentos y exenciones en el pago de estos servicios esenciales”. Entre estos beneficios, se destacan el descuento del 50% en el recibo mensual del agua y el pago anual del predial.
Con la implementación de estos beneficios y descuentos en servicios públicos como el predial y el recibo del agua, el INAPAM tiene como objetivo garantizar que los adultos mayores mantengan al día sus pagos, evitando así la interrupción de servicios por falta de pago. Esto asegura su acceso a vivienda y agua potable, elementos fundamentales para el “bienestar y calidad de vida”, según lo indicado por el Instituto.
17 estados que brindan un 50% de descuento en el recibo de agua y predial
Así lo anunció el INAPAM: “Estados donde se ofrece un descuento de hasta el 50% en el pago de agua y predial”. Si resides en alguno de estos estados, es importante que sepas que tu recibo de agua, si cuentas con INAPAM, podría resultar más económico. Además, para el pago del predial en 2026, tendrás la oportunidad de ahorrar una cantidad adicional gracias a este beneficio.
Los estados que ofrecen este descuento son:
- Aguascalientes
- Chiapas
- Coahuila
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Oaxaca
- Puebla
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Zacatecas
Más de 337 municipios en 17 estados ofrecen descuentos en el pago del agua y predial
Los descuentos varían por entidad y municipio, entre 5% y hasta 100%, además de algunas tarifas preferenciales o cuotas fijas. Acá te dejamos algunos de los datos que publicó el INAPAM.
Si resides en alguno de estos municipios y/o estados y posees la tarjeta del INAPAM, ten presente que cuentas con descuentos que oscilan entre 5% y 100% en el pago de tu recibo de agua y predial, según la información disponible en su sitio web.
El INAPAM ofrece un significativo descuento en el pago del predial y del recibo de agua en 17 estados, abarcando así 337 municipios.
- Aguascalientes: descuentos de 15% y 50%
- Chiapas: la mayoría aplica 50%
- Colima: desde 10% hasta 50% según municipio
- Estado de México: descuentos de 10%, 15%, 34% y 38%
- Guanajuato: hay municipios con 10%, 20%, 30%, 40% o incluso cuota mínima
- Guerrero: descuentos del 50%
- Hidalgo: mayoría con 50%, aunque también existen casos de 10% y 30%
- Michoacán: muy variado, desde 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50% y tarifas especiales
- Oaxaca: entre 15% y 50%
- Puebla: 50% en la mayoría de municipios
- Sonora: descuentos de 21.35%, 25%, 50% y hasta 100% en Puerto Peñasco
- Tabasco: mayoría con 50%
- Tlaxcala: la mayoría con 50%, aunque hay casos de 25%, 30% y 40%
- Veracruz: entre 20% y 30%
- Zacatecas: muy diverso, con descuentos de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40% y 50%