El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha anunciado una notable iniciativa dirigida a todos los adultos mayores de 60 años que poseen su tarjeta INAPAM.

Esta entidad gubernamental proporciona un beneficio significativo que contribuirá a mitigar el pago de dos recibos esenciales, ofreciendo un descuento del 50%.

Según la información publicada en el sitio web del INAPAM, “los afiliados al INAPAM pueden acceder a descuentos y exenciones en el pago de estos servicios esenciales”. Entre estos beneficios, se destacan el descuento del 50% en el recibo mensual del agua y el pago anual del predial.

Con la implementación de estos beneficios y descuentos en servicios públicos como el predial y el recibo del agua, el INAPAM tiene como objetivo garantizar que los adultos mayores mantengan al día sus pagos, evitando así la interrupción de servicios por falta de pago. Esto asegura su acceso a vivienda y agua potable, elementos fundamentales para el “bienestar y calidad de vida”, según lo indicado por el Instituto.

17 estados que brindan un 50% de descuento en el recibo de agua y predial

Así lo anunció el INAPAM: “Estados donde se ofrece un descuento de hasta el 50% en el pago de agua y predial”. Si resides en alguno de estos estados, es importante que sepas que tu recibo de agua, si cuentas con INAPAM, podría resultar más económico. Además, para el pago del predial en 2026, tendrás la oportunidad de ahorrar una cantidad adicional gracias a este beneficio.

Los estados que ofrecen este descuento son:

Aguascalientes

Chiapas

Coahuila

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas

Más de 337 municipios en 17 estados ofrecen descuentos en el pago del agua y predial

Los descuentos varían por entidad y municipio, entre 5% y hasta 100%, además de algunas tarifas preferenciales o cuotas fijas. Acá te dejamos algunos de los datos que publicó el INAPAM.

Si resides en alguno de estos municipios y/o estados y posees la tarjeta del INAPAM, ten presente que cuentas con descuentos que oscilan entre 5% y 100% en el pago de tu recibo de agua y predial, según la información disponible en su sitio web.

El INAPAM ofrece un significativo descuento en el pago del predial y del recibo de agua en 17 estados, abarcando así 337 municipios.