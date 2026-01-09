El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) actualizó su esquema de beneficios para 2026.

En un contexto marcado por el aumento constante en el costo de los servicios básicos, el transporte y la atención médica, la institución pública fortaleció su compromiso con uno de los sectores más vulnerables del país mediante la credencial INAPAM. Conoce todos los detalles.

Los adultos mayores con credencial INAPAM podrán obtener descuentos de hasta 50% en predial, agua potable y transporte público, aunque los beneficios varían según la entidad y el municipio. Gobierno de México

Hasta 50% de descuento en servicios básicos y transporte

Los adultos mayores con credencial vigente podrán acceder a descuentos en gastos esenciales. En el caso del impuesto predial, los deducciones alcanzan hasta el 50% , aunque el porcentaje exacto dependerá del municipio y la normativa local de cada entidad. De igual forma, el servicio de agua potable ofrece reducciones de hasta 50% , sujetas a las disposiciones de cada ayuntamiento.

En cuanto a movilidad, el beneficio es aún más amplio. El transporte público urbano ofrece viajes gratuitos o tarifas preferenciales en metro, autobuses, trolebuses y trenes ligeros en diversas ciudades del país. Para viajes foráneos, las líneas de autobuses de larga distancia otorgan descuentos de hasta 50% presentando la credencial a la hora de la compra. Incluso algunas aerolíneas participantes ofrecen rebajas en vuelos nacionales e internacionales, aunque están sujetas a disponibilidad y condiciones específicas.

Ahorros garantizados en supermercados, farmacias y salud

El apoyo económico se extiende al consumo diario. Supermercados y tiendas afiliadas ofrecen descuentos variables en alimentos, productos de primera necesidad y artículos seleccionados. Las farmacias participantes brindan rebajas en medicamentos y productos de salud, con porcentajes que varían según el establecimiento y el tipo de producto adquirido.

En el ámbito de la salud, las personas adultas mayores pueden acceder a tarifas preferenciales en consultas médicas, estudios clínicos y análisis de laboratorio en establecimientos con convenio vigente .

Además, se incluyen descuentos en entradas a museos, teatros y cines, así como asesoría jurídica gratuita o a bajo costo y reducciones en algunos trámites administrativos y notariales.

Farmacias, supermercados, servicios médicos y espacios culturales forman parte del Directorio de Beneficios INAPAM, que se actualiza periódicamente y exige verificar convenios vigentes antes de realizar pagos. Fuente: Shutterstock.

Requisitos para obtener tu credencial INAPAM en 2026

Para acceder a todos estos beneficios, es indispensable contar con la credencial INAPAM vigente. El trámite está disponible para todas las personas de 60 años cumplidos o más, y requiere presentar acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad), CURP actualizado y comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

También se necesita proporcionar un teléfono de contacto de emergencia y una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, en papel fotográfico con fondo blanco. Los módulos INAPAM atienden de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas .

Es importante verificar directamente los convenios vigentes antes de realizar cualquier pago, ya que el Directorio de Beneficios se actualiza periódicamente y los descuentos pueden variar a lo largo del año.