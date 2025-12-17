El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha fortalecido sus alianzas estratégicas con el sector privado para ampliar los beneficios disponibles para sus afiliados. Una de las colaboraciones más relevantes es la establecida con Aeroméxico, la aerolínea mexicana más importante, que ofrecerá descuentos significativos durante todo 2026.

Esta alianza brindará una rebaja constante del 15% en la compra de boletos de avión durante todo el año 2026 para los adultos mayores que posean la credencial INAPAM vigente. La promoción será válida tanto para vuelos nacionales como para rutas internacionales , representando un ahorro considerable para quienes deseen viajar.

Quiénes podrán acceder al descuento del INAPAM de vuelos nacionales e internacionales

El beneficio está disponible para personas de 60 años en adelante que presenten su credencial INAPAM al momento de realizar la compra. Este descuento forma parte de los esfuerzos del instituto por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores mexicanos mediante convenios que faciliten su movilidad y acceso a servicios de transporte aéreo.

Cuáles son los vuelos que aplica el descuento de INAPAM

El descuento del 15% es aplicable a las tarifas generales de categorías específicas de Aeroméxico. En la clase “Clásica” aplica para las siguientes clases: R, N, E, T, Q, L, H, K, U, M y B. También está disponible para las categorías “AM PLUS” y “Premier”, ofreciendo opciones para diferentes presupuestos y necesidades de viaje.

Los portadores de la credencial pueden utilizar el beneficio tanto para boletos de ida sencilla como para la compra de viajes redondos. La reducción del 15% se calcula sobre el costo base de la tarifa y únicamente aplica cuando el viaje comienza en territorio mexicano, garantizando que el beneficio sea aprovechado desde el país.

¿Hay restricciones y excepciones del beneficio INAPAM?

Existen situaciones específicas donde el descuento no es válido. No aplica para paquetes vacacionales conocidos como “Gran Plan”, ni para las tarifas correspondientes a la clase Básica de Aeroméxico. Esta restricción busca mantener el beneficio en categorías de servicio estándar y superiores.

Información sobre la tarjeta física para mayores de INAPAM Fuente: narrativas-spin-mx

Adicionalmente, el descuento no puede utilizarse en adquisiciones realizadas a través de la página web oficial aeromexico.com, por lo que los interesados deberán realizar la compra mediante otros canales autorizados como call center, módulos de atención o agencias de viajes. Tampoco es válido para vuelos operados bajo código compartido ni para vuelos de aerolíneas que forman parte de la alianza SkyTeam.

Para personas extranjeras que cuenten con credencial INAPAM, es indispensable presentar adicionalmente su tarjeta de residente temporal o permanente expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y que se encuentre vigente. Este requisito garantiza que el beneficio sea utilizado correctamente conforme a las regulaciones migratorias.

Esta alianza entre INAPAM y Aeroméxico representa una oportunidad valiosa para que los adultos mayores puedan viajar con descuentos accesibles durante 2026. Se recomienda a los beneficiarios verificar la vigencia de su credencial y consultar los canales de venta autorizados para aprovechar esta promoción en sus próximos viajes.