El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) promueve la Tarjeta Incluyente como una herramienta central para impulsar la integración de personas con discapacidad. Este documento no solo acredita la condición del titular, sino que también facilita el acceso a distintos descuentos en movilidad, servicios y programas sociales dentro de la capital. De acuerdo con datos oficiales, más de 11,400 personas ya tramitaron esta tarjeta, la cual se obtiene sin costo en los módulos habilitados por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ciudad de México. Autoridades capitalinas destacan que esta tarjeta va más allá de un simple documento, ya que busca garantizar derechos, reducir barreras y promover igualdad de oportunidades. El proceso es presencial y puede realizarse en cualquiera de los 22 módulos disponibles en la Ciudad de México. Recientemente se abrió un nuevo punto de atención en la alcaldía Gustavo A. Madero para ampliar la cobertura. Para obtener la Tarjeta Incluyente, es necesario presentar: Estos documentos permiten validar tanto la identidad como la condición del solicitante. A continuación, los detalles sobre los beneficios principales del plástico otorgado en la capital del país. Las personas beneficiarias pueden acceder a facilidades o descuentos en sistemas de transporte como: Permite reducciones en pagos como: Además, ofrece beneficios adicionales que facilitan la vida diaria: Con la expansión de módulos y el aumento de usuarios, la Tarjeta Incluyente se perfila como un elemento clave en la política social de la ciudad, orientada a construir un entorno más accesible y equitativo para los ciudadanos.