Cinco de las 10 Afores que operan en México prácticamente recuperaron las ganancias que registraban en 2021, antes de la entrada en vigor del tope a las comisiones, mientras que cuatro ya superan en términos reales los ingresos que obtenían por este concepto en ese año. Ante esta recuperación, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) insistió en que las administradoras todavía pueden reducir el cobro por gestionar el ahorro para el retiro.

Leopoldo Villaseñor, subsecretario de Relaciones de la CTM, reconoció la disminución de las comisiones desde 2022, cuando comenzó a aplicarse el límite; sin embargo, señaló que el crecimiento de los ingresos y las ganancias de las administradoras abre la posibilidad de reducirlas todavía más.

“Insistimos y seguiremos insistiendo que las Afores pueden cobrar un porcentaje menor por administración de cuentas individuales que el que cobran actualmente”, afirmó durante la inauguración de la Feria de las Afores.

En 2021, las Afores cobraban una comisión promedio superior a 0.80% sobre los saldos administrados. Con la entrada en vigor del tope, el promedio descendió a 0.57% entre 2022 y 2024; en 2025 bajó a 0.55% y para 2026 se ubicó en 0.54%.

Pese a esta reducción, los resultados financieros de las administradoras han mejorado desde el ajuste inicial. De acuerdo con las cifras presentadas, cuatro de las 10 Afores ya registran mayores ingresos reales por comisiones que en 2021 y cinco prácticamente recuperaron sus niveles de ganancias previos al tope.

Comisiones de Afores tendrán ajuste marginal en 2027

Para el próximo año, la industria prevé que la reducción de las comisiones sea menor, debido a que México ya se encuentra cerca del promedio de los países que sirven como referencia para establecer el límite.

Ante esto, Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), explicó que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) determina el tope con base en las comisiones de los sistemas pensionarios de contribución definida de Estados Unidos, Chile y Colombia.

Se prevé que el nuevo límite se defina a finales de octubre. Una vez aprobado, las administradoras deberán informar la comisión que cobrarán durante 2027, conforme a las disposiciones aplicables.

Zamarripa recordó que el recorte más importante ocurrió en 2022, cuando las comisiones en México se encontraban considerablemente por encima del promedio de los tres países de referencia. Desde entonces, los ajustes han sido menores por la convergencia hacia esos niveles.

“Lo que vamos a volver a ver es un ajuste marginal porque ya convergimos al promedio”, señaló.

Consar alista actualización del tope

Ante esto, Julio César Cervantes, presidente de la Consar, confirmó que la Junta de Gobierno del organismo prevé actualizar el límite de las comisiones en su próxima sesión, programada para finales de octubre.

Aunque el porcentaje definitivo todavía está pendiente, el funcionario destacó la disposición de las administradoras para mantener la competitividad de sus cobros.

“Esto quiere decir que sí vemos en la industria un afán de colaboración, de seguir siendo competitivos en materia de comisiones”, afirmó.

La decisión definirá el margen máximo de cobro para 2027, mientras la CTM mantiene su exigencia de que las Afores reduzcan aún más el costo de administrar las cuentas individuales de los trabajadores