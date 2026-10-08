La CONSAR confirmó que Afore Coppel y Afore Invercap ya iniciaron el trámite para concretar su fusión, luego de que la operación pasara por la revisión de la autoridad antimonopolio. Ahora, las administradoras deberán completar el proceso de autorización ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), explicó Julio César Cervantes Parra, presidente del organismo en entrevista a medios.

El funcionario señaló que ambas Afores deberán entregar la información correspondiente a la CONSAR, que espera recibirla durante octubre, para posteriormente someter el expediente a consideración de su Junta de Gobierno.

“Este tipo de fusiones de entidades tiene que pasar primero por la autoridad antimonopolio”, explicó Cervantes Parra, aunque dicha revisión ya forma parte de las etapas previas al proceso que actualmente sigue la operación ante el regulador del sistema de ahorro para el retiro.

Fusión Coppel-Invercap aún debe obtener autorización de CONSAR

Cervantes Parra explicó que el proceso todavía contempla distintas etapas antes de que pueda concretarse la integración . Una vez que las administradoras entreguen la información requerida, la CONSAR deberá revisar el expediente y posteriormente llevarlo ante su Junta de Gobierno.

El presidente del organismo enfatizó que la eventual fusión no implicaría una integración inmediata de las cuentas y recursos de Invercap a Coppel, ya que, de aprobarse, deberá existir un plan de trabajo para realizar la migración de la cartera bajo supervisión del regulador.

“Hay un proceso muy cuidado respecto a cómo se trasladan los valores de una administradora fusionada a la fusionante”, señaló.

Este proceso deberá considerar que los recursos de los trabajadores mantengan las condiciones establecidas en el régimen de inversión, particularmente en materia de riesgo y concentración.

“Es un proceso que tiene tiempos, no ocurre inmediatamente”, dijo Cervantes Parra, al señalar que la CONSAR dará seguimiento a los valores, inversiones, bases de datos y trámites involucrados.

Coppel e Invercap formarían una Afore de MXN$1.007 billones

De concretarse la operación, Afore Coppel incorporaría los recursos administrados por Invercap y modificaría la composición del mercado de administradoras de fondos para el retiro.

Actualmente, Coppel administra alrededor de MXN$658,000 millones, mientras que Invercap tiene recursos por aproximadamente MXN$348,939 millones. En conjunto, alcanzarían alrededor de MXN$1.007 billones en recursos administrados.

Con ese monto, la Afore resultante se colocaría en el quinto lugar del sistema por recursos administrados, por debajo de Profuturo, XXI-Banorte, SURA y Banamex.

Al cierre de julio, el sistema de Afores administraba MXN$8.965 billones en recursos.

La operación está valuada en aproximadamente MXN$4,620 millones y contempla la compra de la participación de Advent International en Invercap.

De concretarse, sería la primera operación de consolidación de esta magnitud en el sector desde la fusión de MetLife y Principal en 2018.

La operación se mantiene dentro del límite de concentración

Uno de los puntos que deberá considerar la autoridad es la participación que tendría la Afore resultante dentro del sistema.

Cervantes Parra explicó que el límite establecido por la regulación corresponde a los recursos administrados, y no únicamente al número de cuentas.

Aunque Coppel es actualmente la Afore con mayor número de cuentas, su saldo promedio se encuentra por debajo del promedio del sistema. Invercap, por su parte, registra un saldo promedio mayor.

“La fusión cabe dentro de los parámetros que ya establecía la regulación, es decir, no se sobrepasa el 20% de los activos administrados ”, aseguró.

Por ello, de acuerdo con el presidente de la CONSAR, la operación se mantiene dentro de los parámetros establecidos por la regulación del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Coppel e Invercap combinarían sus fortalezas

Además del tamaño de los recursos, la eventual integración permitiría combinar las capacidades operativas y de inversión de ambas administradoras.

Cervantes Parra destacó que Afore Coppel cuenta con la red de sucursales más grande del sistema, mientras que Invercap tiene fortalezas en materia de servicio y gestión de inversiones.

“Una de las fortalezas de esta fusión es que se van a sumar las mejores cualidades de las dos entidades”, señaló.

El presidente de la CONSAR destacó que Invercap “es una de las Afores que tiene mejor servicio” y que, en materia de inversiones, se ha vuelto “muy competitivo”.

La administradora también cuenta con experiencia en instrumentos financieros como los derivados, una capacidad que, de concretarse la operación, podría incorporarse a la estrategia de inversión de Coppel.

“Va a sofisticar un poquito más la cartera de inversión de Coppel”, señaló Cervantes Parra.

CONSAR supervisará integración de recursos y cuentas

Ante la eventual operación, la CONSAR mantendrá la supervisión sobre los recursos y la información de los trabajadores durante las distintas etapas del proceso.

“Sus recursos están seguros, su información está segura”, afirmó Cervantes Parra.

La supervisión abarcará aspectos como los valores, las inversiones, las bases de datos y los trámites necesarios para realizar la eventual migración de la cartera.

En caso de que la fusión sea autorizada, la integración deberá realizarse bajo un plan de trabajo que permita trasladar los recursos de Invercap a Coppel sin afectar las condiciones de inversión de los trabajadores.

La legislación establece que las autorizaciones relacionadas con las Afores deben realizarse en beneficio de los trabajadores, por lo que la CONSAR también deberá verificar que durante el proceso se mantenga la seguridad de los recursos y la información de los ahorradores.