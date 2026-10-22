Con esta entrega, el Plan México acumula 40 de los 100 parques industriales nuevos que se proyectan durante el sexenio.

En esta noticia Plan México la clave del desarrollo industrial

Con la puesta en marcha de 20 nuevos parques industriales que ya operan en 17 municipios del país, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) y el gobierno federal consolidaron la segunda etapa del Plan México, alcanzando un total de 40 complejos desarrollados en el sexenio orientados a blindar la cadena de proveeduría local y potenciar el talento de los ingenieros mexicanos frente al reto de la sustitución de importaciones.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció que estos parques industriales representan una inversión superior a u$s 760 millones, y se reparten en ocho entidades del país.

La AMPIP refirió que los 40 desarrollos entregados representan una inversión acumulada superior a u$s 1,400 millones, realizada por 26 desarrolladores inmobiliarios industriales, con presencia en 14 entidades federativas y 28 municipios y alcaldías del país.

En conjunto, estos parques representan más de 8.2 millones de metros cuadrados de infraestructura industrial, con capacidad para albergar cerca de 420 empresas y un potencial de generación de más de 92 mil empleos.

Plan México la clave del desarrollo industrial

El organismo empresarial, a cargo de David O’Donnell añadió que la segunda entrega comprende 20 parques industriales desarrollados por 13 asociados de AMPIP, distribuidos en ocho entidades federativas y 17 municipios y alcaldías.

Estos nuevos desarrollos representan una superficie de 4.6 millones de metros cuadrados destinada a naves industriales, capacidad para recibir aproximadamente 175 empresas y un potencial de generación de 32 mil empleos.

Los parques se localizan en cuatro corredores industriales estratégicos: Frontera Norte, con 10 parques en Coahuila y Nuevo León; corredor AIFA, con cinco en la Ciudad de México y el Estado de México; Bajío, con tres en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro; y Frontera–Golfo de California, con dos en Baja California.

Estos espacios están orientados a actividades como la industria alimentaria, dispositivos médicos, electrónica, centros de distribución y comercio electrónico, fortaleciendo las capacidades productivas y logísticas del país.

A diferencia de los proyectos que se encuentran en planeación o construcción, 20 parques anunciados ya cuentan con empresas instaladas y en funcionamiento, lo que significa que la inversión industrial comienza a traducirse en actividad productiva, oportunidades para proveedores locales y desarrollo económico regional, abundó la AMPIP.

“Detrás de cada parque industrial hay oportunidades para las familias mexicanas: empleos formales, capacitación, crecimiento de pequeñas y medianas empresas y desarrollo para las comunidades. Nuestra apuesta es que México siga creciendo a través de la inversión productiva. Cuando México produce, México prospera”, dijo O’Donnell en la conferencia matutina.

Además, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, recordó que los primeros 20 parques se presentaron en febrero y que el anuncio de este 22 de octubre corresponde a una nueva etapa del programa.

Añadió que el Plan México prevé el desarrollo de 100 parques en el sexenio.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó la participación de empresas privadas y la expansión de la infraestructura industrial en distintas regiones del país.

Apuesta por cadena nacional y el talento humano

Ante la incógnita de cómo evitar que estos centros se conviertan únicamente en plataformas de ensamblaje para la exportación, Escobedo, explicó que la estrategia funciona como un “efecto dominó”: primero se consolida el ecosistema inmobiliario para la llegada de las empresas, con más de 170 firmas previstas en esta etapa y, posteriormente, se profundiza en la sustitución de importaciones y el fortalecimiento de la cadena de proveeduría local.

Por su parte, O’Donnell, destacó que el músculo financiero detrás de estos desarrollos proviene de la propia economía nacional, con una fuerte participación de las Afores, aseguradoras y bancos mexicanos establecidos en el país.

En cuanto al valor agregado intelectual, las autoridades federales subrayaron que el principal imán para atraer a corporaciones globales de alta tecnología, como AWS o Foxconn, es el capital humano mexicano.

Al respecto, Escobedo detalló que la Secretaría de Economía ha coordinado modificaciones en los planes curriculares junto con la Secretaría de Educación Pública para alinear la formación de los jóvenes ingenieros con las vocaciones estratégicas del Plan México, garantizando así empleos mejor remunerados.