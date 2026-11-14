La pensión por orfandad del IMSS para hijos de 16 a 25 años está contemplada en la Ley del Seguro Social de México.

La pensión por orfandad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se otorga de manera indefinida en general, ya que su permanencia depende de que los beneficiarios cumplan con las condiciones que establece la legislación. En particular, los jóvenes de entre 16 y 25 años pueden dejar de recibir el apoyo económico si abandonan sus estudios o comienzan a trabajar y son incorporados al régimen obligatorio del Seguro Social.

Para verificar que se mantienen los requisitos, el instituto tiene la facultad de solicitar comprobantes de estudios actualizados. Si el beneficiario deja de cumplir con las condiciones exigidas o presenta documentación falsa, el IMSS puede suspender el pago de la prestación.

El monto de la pensión por orfandad del IMSS corresponde al 20% del salario o la pensión que percibía el asegurado fallecido por cada hijo beneficiario. En caso de que ambos padres hayan fallecido, el porcentaje aumenta al 30%. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una situación diferente se presenta en el caso de los hijos con discapacidad. En estos casos, la continuidad de la pensión está vinculada a que persista la condición médica que les impide obtener los medios necesarios para su subsistencia, conforme a las evaluaciones y dictámenes correspondientes del organismo.

¿Quiénes tienen derecho a solicitar una pensión por orfandad?

La pensión por orfandad está destinada a los hijos de trabajadores asegurados o pensionados que fallecieron. Para acceder a este beneficio, es necesario acreditar el parentesco con la persona fallecida.

En el caso de los menores de 16 años, basta con demostrar el vínculo filial y la edad. En cambio, quienes tienen entre 16 y 25 años deben presentar constancias que acrediten que estudian, salvo que cuenten con una invalidez reconocida por el IMSS.

Modalidades de la pensión por orfandad en México

El Instituto Mexicano del Seguro Social contempla tres modalidades para otorgar esta prestación:

Hijos menores de 16 años: pueden recibir la pensión hasta alcanzar esa edad.

Hijos de 16 a 25 años: tienen derecho al beneficio siempre que cursen estudios en instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional y no estén incorporados al Régimen Obligatorio del Seguro Social .

Hijos mayores de 16 años con incapacidad: pueden conservar la pensión cuando una enfermedad crónica, una discapacidad física o una condición psíquica les impida obtener ingresos mediante su propio trabajo. El beneficio se mantiene mientras persista la incapacidad.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la pensión?

Para iniciar el trámite ante el IMSS, los solicitantes deben reunir las siguientes condiciones:

Demostrar el parentesco con el asegurado o pensionado fallecido.

Presentar documentación que permita acreditar la edad del hijo beneficiario.

Comprobar que, al momento de su fallecimiento, el asegurado contaba con al menos 150 semanas de cotización y se encontraba vigente o dentro del período de conservación de derechos, en los seguros de Invalidez, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Además, existen requisitos adicionales según las circunstancias del fallecimiento o la situación del beneficiario:

Fallecimiento por riesgo de trabajo: se debe presentar el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-3, emitido por los Servicios Médicos del IMSS.

Hijos con enfermedades crónicas o incapacidad física o psíquica: es necesario contar con el Dictamen de Beneficiario Incapacitado ST-6, expedido por los Servicios Médicos Institucionales.

¿Dónde se realiza el trámite de la pensión por orfandad?

Para solicitar esta prestación, los interesados deben acudir a la ventanilla de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS que les corresponda.

El instituto dispone de tres trámites específicos:

Solicitud de Pensión por Orfandad, Modalidad A: hijo menor de 16 años.

Solicitud de Pensión por Orfandad, Modalidad B: hijo mayor de 16 y hasta 25 años que estudia.

Solicitud de Pensión por Orfandad, Modalidad C: hijo mayor de 16 años con incapacidad.

No obstante, la documentación necesaria dependerá de la modalidad de pensión que se solicite.