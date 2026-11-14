Para crecer, un negocio ya no necesariamente necesita sumar metros cuadrados o abrir un nuevo punto de venta. La expansión de los canales digitales permite llegar a consumidores que se encuentran fuera de la zona habitual de operación y combinar la presencia física con nuevas formas de vender.

El cambio también está respaldado por los hábitos de los consumidores mexicanos. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 16 de junio de 2026, el 86.1% de la población de 6 años y más utilizó internet durante 2025, lo que equivale a 104.9 millones de personas. La encuesta también contempla entre sus indicadores el uso de internet para comprar productos o servicios, además de pagos y operaciones bancarias en línea.

En ese escenario, PayPal busca acompañar a empresas mexicanas que quieren crecer a través de soluciones de pagos digitales. Entre las herramientas presentadas por la compañía se encuentran Express Checkout, la integración de pagos con tarjetas de crédito y débito y alternativas como Meses Sin Intereses y Pagos Diferidos.

La digitalización, sin embargo, no consiste únicamente en incorporar una tienda online o una nueva plataforma de cobro. Para un negocio implica pensar cómo se relacionan los canales físicos y digitales y qué experiencia encontrará el cliente cuando decida comprar.

Por qué vender en línea amplía las posibilidades de un negocio

Los datos aportados por PayPal muestran esa convivencia entre canales. De acuerdo con Mexico Digital Commerce Pulse: Vendedores en Línea, el 79% de los vendedores encuestados decidió vender en línea para incrementar sus ventas o escalar su negocio, y 77% anticipa un crecimiento de sus ventas online frente al año anterior. Además, 93% considera que el comercio electrónico impulsa las ventas omnicanal y 87% sostiene que lo mejor es combinar la venta física con la online.

Foto: PayPal modificada con IA por El Cronista. PayPal IA

Esto significa que incorporar herramientas digitales no necesariamente implica reemplazar la operación tradicional. Una tienda física puede continuar funcionando como punto de contacto con sus clientes mientras el canal online permite que sus productos sean encontrados y comprados desde otros lugares y en otros horarios.

Los medios de pago son otra pieza de ese proceso. El mismo estudio indica que 81% de los vendedores encuestados acepta carteras digitales, 71% tarjetas de débito y 63% tarjetas de crédito, mientras que 46% planea incorporar más opciones para impulsar las ventas online.

Qué herramientas digitales pueden acompañar el crecimiento

La elección dependerá de las necesidades de cada empresa. Un negocio que comienza a vender en línea puede necesitar resolver cómo acepta pagos, mientras que otro con una operación digital más desarrollada puede buscar ampliar las alternativas disponibles para sus clientes.

Dentro de su propuesta, PayPal cuenta con Pagos Estándar, que permiten aceptar PayPal y tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales, y Pagos Avanzados, que permiten aceptar tarjetas directamente dentro del proceso de compra sin redirecciones. En este último caso, la posibilidad de personalizar el flujo y concentrar el seguimiento de las transacciones en un panel.

La digitalización también puede abrir la puerta a otros mercados. Los canales digitales se están convirtiendo en uno de los medios utilizados por vendedores y clientes y presenta la expansión de mercados como uno de los principales intereses de los negocios, según explica la marca.

Esto no significa que toda empresa deba incorporar todas las herramientas disponibles al mismo tiempo. Digitalizar una operación también implica identificar qué problema se busca resolver: ampliar el alcance, sumar alternativas de pago, vender a distancia o combinar mejor los canales físicos y digitales.

La tecnología puede eliminar algunas limitaciones asociadas a un establecimiento físico, pero la decisión debe responder a la estrategia de cada negocio. En un mercado donde una parte creciente de los consumidores está conectada y compra por internet, evaluar qué procesos conviene digitalizar se convierte en una manera de identificar nuevas oportunidades sin que crecer signifique, necesariamente, abrir otra sucursal.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.