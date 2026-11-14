Las personas nacidas en México que obtuvieron la ciudadanía estadounidense pueden pedir la residencia permanente para su madre y padre si cumplen con la edad mínima.

Las personas nacidas en México que cuentan con ciudadanía estadounidense pueden solicitar la Green Card para que su madre y su padre vivan legalmente en Estados Unidos como residentes permanentes. Sin embargo, para iniciar este trámite deben cumplir con una condición de edad y acreditar el vínculo familiar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El Gobierno de Estados Unidos, por medio del USCIS establece que únicamente los ciudadanos estadounidenses que tengan al menos 21 años pueden presentar una petición para sus padres mediante el Formulario I-130. El procedimiento también contempla casos de padrastros, madrastras y padres adoptivos, aunque cada situación requiere documentación específica.

La solicitud puede realizarse cuando los padres viven fuera de Estados Unidos o, bajo determinadas condiciones, cuando ya se encuentran dentro del país. Además, si USCIS rechaza la petición, existe la posibilidad de apelar, siempre que se sigan las instrucciones y los plazos indicados en la notificación de denegación.

USCIS exige documentos para comprobar el vínculo familiar, como el acta de nacimiento del solicitante y, en determinados casos, el certificado de matrimonio de sus padres. Fuente: Shutterstock Studio Romantic

¿Cuáles son los requisitos para pedir la Green Card para los padres y se puede apelar si USCIS la niega?

De acuerdo con USCIS, el primer paso es presentar el Formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero, acompañado de documentos que permitan comprobar la relación entre el solicitante y su madre o padre.

Los requisitos cambian según el vínculo familiar y las circunstancias de nacimiento:

Para solicitar a la madre: presentar el Formulario I-130, una copia del certificado de nacimiento del solicitante donde aparezcan su nombre y el de su madre, y una copia del Certificado de Naturalización o del pasaporte estadounidense si no nació en Estados Unidos.

Para solicitar al padre: entregar el Formulario I-130, el certificado de nacimiento del solicitante donde aparezcan los nombres de ambos padres, una copia del Certificado de Naturalización o Ciudadanía o del pasaporte estadounidense, si nació fuera de Estados Unidos, y el certificado de matrimonio civil de sus padres.

Si nació fuera del matrimonio y no fue legitimado por su padre antes de los 18 años: presentar el Formulario I-130, el certificado de nacimiento, el documento que acredite la ciudadanía estadounidense y pruebas de que existía un vínculo emocional o financiero entre ambos antes de que el solicitante se casara o cumpliera 21 años, lo que ocurriera primero.

Si nació fuera del matrimonio y fue legitimado antes de los 18 años: además del Formulario I-130 y los documentos de nacimiento y ciudadanía, deberá presentar pruebas de la legitimación mediante el matrimonio de sus padres biológicos o conforme a las leyes aplicables del estado o país correspondiente.

Para solicitar a un padrastro o madrastra: presentar el Formulario I-130, el certificado de nacimiento del solicitante con los nombres de sus padres biológicos y el certificado de matrimonio civil que demuestre que el matrimonio entre su padre o madre biológico y su padrastro o madrastra ocurrió antes de que cumpliera 18 años. También se deben acreditar legalmente los finales de matrimonios anteriores, cuando corresponda.

Para solicitar a un padre adoptivo: entregar el Formulario I-130, el certificado de nacimiento, el documento de ciudadanía estadounidense si nació fuera del país, una copia certificada del certificado de adopción que demuestre que ocurrió antes de cumplir 16 años y una declaración con las fechas y los lugares donde vivieron juntos.

Si el nombre del solicitante o el de alguno de sus padres cambió, USCIS también pide incluir un comprobante legal, como un certificado de matrimonio, sentencia de divorcio o resolución judicial de cambio de nombre.

Los ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden solicitar la Green Card para sus padres mediante el Formulario I-130, de acuerdo con los requisitos de USCIS. Shutterstock

La pregunta del millón ante un rechazo: ¿Se puede apelar si USCIS niega la petición?

En concreto sí se puede. La denegación de una solicitud no significa que el interesado carezca de toda posibilidad de impugnar la decisión. USCIS explica que la notificación de rechazo debe indicar cómo presentar una apelación y cuál es el plazo disponible.

“Si su solicitud de visa es denegada, la carta de denegación le indicará cómo apelar y el plazo para hacerlo. Una vez procesada su solicitud de apelación y abonada la tasa correspondiente, la apelación se remitirá a la Junta de Apelaciones de Inmigración”, indicó el Gobierno de Estados Unidos en su sitio web USCIS.

Por lo tanto, quienes reciban una respuesta negativa deben revisar la notificación oficial para conocer el procedimiento, el tiempo límite y el pago correspondiente. No se trata de una aprobación automática: la apelación debe seguir el mecanismo indicado por las autoridades migratorias.

Cuando USCIS aprueba el Formulario I-130 y los padres viven fuera de Estados Unidos, estos deberán acudir al consulado estadounidense correspondiente para completar el trámite de visa. Si ya se encuentran en territorio estadounidense, podrían ser elegibles para presentar el Formulario I-485, que permite solicitar el ajuste de estatus, al mismo tiempo que se presenta la petición familiar.

¿Quiénes no pueden solicitar la Green Card para sus padres?

Los titulares de la Green Card o residentes permanentes legales no pueden pedir que su madre o padre obtenga la residencia permanente en Estados Unidos mediante este procedimiento.

USCIS establece que esta posibilidad está reservada a ciudadanos estadounidenses que tengan al menos 21 años. Por eso, contar con residencia permanente no es suficiente para iniciar una petición de este tipo.

En consecuencia, una persona nacida en México que tenga una Green Card, pero todavía no haya adquirido la ciudadanía estadounidense, no reúne las condiciones para solicitar la residencia permanente de sus padres mediante el Formulario I-130.