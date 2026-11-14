Estados Unidos invertirá US$4,9 millones en una droga psicodélica de “acción rápida” para el estrés postraumático y el tratamiento de sus heroes de guerra más afectados

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 12 de novimebre a través del sitio oficial de Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que destinará hasta US$4,9 millones a nuevas investigaciones sobre una sustancia psicoactiva de origen vegetal con potencial para tratar trastornos de salud mental, como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), una afección que afecta a numerosos veteranos de guerra.

La inversión forma parte de una estrategia más amplia para acelerar el estudio de drogas psicodélicas y otras alternativas terapéuticas que podrían utilizarse para tratar enfermedades mentales que afectan significativamente la calidad de vida de quienes las padecen.

¿De qué se trata el proyecto en el que el Gobierno invertirá US$4,9 millones de dólares?

El proyecto busca impulsar el desarrollo de la ibogaína como posible tratamiento para estas afecciones de salud mental. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sostuvo que los veteranos cumplieron su compromiso con el país y que el Gobierno debe “cumplir” el suyo.

Según las declaraciones de Kennedy Jr., esta sustancia mostró resultados favorables en distintos casos, por lo que sus experiencias “exigen” una investigación científica rigurosa.

La ibogaína es un alcaloide psicoactivo que se extrae principalmente de las raíces del arbusto africano Tabernanthe iboga, originario de países como Gabón y la República del Congo.

En los últimos años, despertó el interés de la comunidad científica por su potencial para tratar las adicciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los síntomas de abstinencia y el deseo compulsivo de consumir sustancias.

El secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., se expresó sobre la atención que deberían recibir los veteranos: “No vamos a esperar mientras tratamientos prometedores quedan en el olvido”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué tipos de afecciones se busca tratar con este proyecto?

La investigación estará orientada principalmente al TEPT, una afección recurrente entre los veteranos de guerra. El objetivo es ampliar el conocimiento sobre el potencial de la ibogaína para tratar otras enfermedades mentales graves. Entre las afecciones que forman parte de las líneas de investigación actuales y futuras se encuentran:

Trastorno de estrés postraumático (TEPT): es uno de los principales objetivos de los nuevos proyectos financiados por ARPA-H.

Trastornos por consumo de sustancias: se prevé investigar el potencial de la ibogaína para tratar las adicciones.

Trastorno por consumo de opioides: ARPA-H también trabaja en una iniciativa específica para evaluar la sustancia en personas con dependencia de opioides.

¿Qué tipo de sustancias se estudiarán?

El proyecto de US$4,9 millones se concentra en la ibogaina. Los investigadores estudiarán específicamente el clorhidrato de ibogaina, una formulación de la sustancia en forma de molécula única.

Los trabajos estarán divididos en dos grandes líneas:

Beond Inc.: recopilará datos clínicos para evaluar la seguridad, las dosis, la eficacia y la duración de los posibles efectos de la ibogaína.

Mark Cuban Cost Plus Drug Company: desarrollará las bases regulatorias, clínicas, químicas y de ingeniería para fabricar ibogaína de calidad farmacéutica en Estados Unidos, con vistas a su posible utilización contra el TEPT.

Por otra parte, el Departamento de Salud anunció una convocatoria independiente de US$20 millones para investigar otros compuestos de acción rápida como:

Ketamina: anestésico con propiedades psicodélicas en determinadas dosis y contextos terapéuticos.

Esketamina: compuesto relacionado con la ketamina, utilizado en tratamientos específicos para la depresión.

Psilocibina: compuesto psicoactivo presente en determinadas especies de hongos.

El proyecto de US$4,9 millones se concentra en la ibogaina. Los investigadores estudiarán específicamente el clorhidrato de ibogaina, una formulación de la sustancia en forma de molécula única. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otros proyectos hay en marcha respecto a la investigación de drogas?

La inversión en ibogaína forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno estadounidense para acelerar la investigación de sustancias psicodélicas para desarrollar tratamientos de acción rápida para enfermedades mentales.

Entre las principales iniciativas se encuentran:

El acuerdo entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), que contempla aumentar la participación de veteranos en ensayos clínicos, capacitar a profesionales sanitarios y recopilar información sobre la eficacia y costos de estas terapias.

La investigación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) sobre la ibogaína y la adicción a los opioides, que tiene como objetivo es estudiar si nuevas dosis y formas de administración pueden reducir sus posibles beneficios terapéuticos.

Y por último, el programa ASCENT-IBO de ARPA-H, que busca impulsar ensayos clínicos de fase 1 y 2 para evaluar la seguridad y el potencial de la ibogaína en el tratamiento del trastorno por consumo de opioides para avanzar hacia la fase 3.