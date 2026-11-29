Un mismo recorrido puede presentar condiciones muy diferentes. No es lo mismo circular por una superficie de buen agarre que hacerlo sobre un camino con menor adherencia o buscar una respuesta más dinámica. En ese contexto, los modos de manejo permiten configurar distintos parámetros del vehículo desde el interior y adaptar su comportamiento al escenario.

Es el caso de Nissan Frontier PRO PHEV, la primera pickup híbrida enchufable de Nissan. Según el boletín de prensa de la marca, el modelo incorpora cuatro modos de manejo que permiten seleccionar distintas respuestas según las necesidades del recorrido: Hybrid, Sport, Electric y Snow.

Qué ofrece cada modo de manejo

El modo Hybrid busca un equilibrio entre desempeño, confort y eficiencia. Sport, en cambio, está orientado a una respuesta más inmediata y una experiencia de conducción más dinámica. La configuración Electric prioriza una marcha suave y silenciosa, aprovechando el funcionamiento eléctrico del sistema híbrido enchufable.

El cuarto modo es Snow, pensado para situaciones en las que el vehículo circula sobre superficies de baja adherencia. Según Nissan, esta configuración optimiza la tracción y el control para responder ante ese tipo de condiciones. De esta manera, los cuatro modos plantean alternativas diferentes dentro de una misma pickup.

Nissan Frontier

Una configuración pensada para distintos recorridos

La posibilidad de seleccionar entre diferentes modos forma parte de un conjunto de evaluaciones que Nissan realizó sobre la pickup. De acuerdo con la marca, Frontier PRO PHEV acumuló más de 100.000 kilómetros de pruebas, con evaluaciones sobre diferentes aspectos del funcionamiento del vehículo.

En el caso del sistema híbrido enchufable, las pruebas contemplaron la respuesta de aceleración en distintas condiciones, la gestión del estado de carga de la batería y el comportamiento en pendientes a gran altitud. El objetivo fue comprobar la respuesta del conjunto en escenarios de uso variados.

Las validaciones también abarcaron componentes como el tren motriz, la suspensión, la dirección, los frenos, la capacidad de remolque y el desempeño off-road. A esto se suman la tracción 4x4 y el bloqueo de diferencial trasero, dos elementos vinculados con la capacidad del vehículo para afrontar diferentes tipos de terreno.

Así, los cuatro modos de manejo permiten plantear distintas configuraciones para un mismo vehículo. Hybrid, Sport, Electric y Snow responden a escenarios diferentes y dejan al conductor la posibilidad de elegir la alternativa que mejor se adapte al recorrido y a las condiciones del camino.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.