La Guardia Nacional es la encargada de supervisar las carreteras, imponer sanciones y brindar asistencia ante accidentes de tránsito, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La supervisión de las carreteras federales de México se reforzó tras una reforma que amplió as atribuciones de la Guardia Nacional y fortaleció su autoridad en materia de tránsito y seguridad vial.

La modificación se oficializó el lunes 25 de mayo de 2026, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través del decreto que reforma, incorpora y deroga distintas disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece las reglas para la circulación de vehículos y el comportamiento de conductores, pasajeros y peatones en las carreteras y vías federales del país. Magnific

Hasta entonces, la Guardia Nacional ya desarrollaba tareas de vigilancia que anteriormente estaban a cargo de la Policía Federal de Caminos. Entre ellas se encontraban:

Controles de velocidad mediante radares

Filtros de seguridad, la asistencia en accidentes

Patrullajes preventivos para combatir robos y asaltos

Sin embargo, con la nueva normativa, la institución cuenta con facultades adicionales para controlar la circulación, imponer multas, realizar inspecciones e intervenir ante posibles infracciones en caminos y puentes federales.

Revisión de la Guardia Nacional en carreteras federales

La reforma introduce modificaciones en diferentes artículos del reglamento y refuerza los mecanismos de control sobre el tránsito, el autotransporte y la seguridad vial en las rutas federales.

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento formal de la Guardia Nacional como principal autoridad encargada de regular y supervisar la circulación en estas vías.

Entre las disposiciones que más se destacan figura la prioridad de las indicaciones de los agentes sobre otras señales de tránsito. Esto significa que las instrucciones directas de los integrantes de la Guardia Nacional deberán ser acatadas incluso cuando difieran de lo establecido por:

Semáforos

Señales viales

Otras normas habituales de circulación

De esta manera, la corporación tiene un margen de intervención más amplio en las carreteras y los puentes de jurisdicción federal . Entre las nuevas facultades contempladas en el reglamento se encuentran:

Aplicar multas y otras sanciones de manera directa.

Solicitar y verificar la documentación de los vehículos.

Inspeccionar el estado físico y mecánico de las unidades.

Implementar controles y operativos de tránsito.

Intervenir en revisiones médico-toxicológicas.

Disponer el retiro de vehículos de circulación.

Trasladar unidades a depósitos federales.

Elaborar informes y dictámenes técnicos sobre accidentes viales.

Otro de los aspectos relevantes de la reforma está vinculado con los controles a los conductores. La nueva normativa contempla la realización de pruebas para identificar el consumo de:

Alcohol

Sustancias psicotrópicas

Estupefacientes

¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las normas?