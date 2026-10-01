Adultos mayores de México que reciban pensiones del IMSS o ISSSTE y Pensión para Adultos Mayores tendrán triple pago en noviembre. Fuente: Shutterstock

Millones de adultos mayores del país podrán recibir en noviembre de 2026 tres depósitos de pensiones, siempre que estén jubilados o pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, a la vez, formen parte de un programa social del gobierno federal.

El triple depósito de noviembre se da a raíz de la coincidencia en el pago de tres prestaciones:

los ingresos con la pensión del instituto correspondiente

el aguinaldo

el depósito de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , que corresponde al último bimestre del año.

Jubilados y pensionados del IMSS o ISSSTE recibirán en noviembre el pago del aguinaldo, además de la Pensión para Adultos Mayores, lo que acumula tres depósitos en el próximo mes. Shutterstock

Las fechas de pago según cada institución

Los jubilados del ISSSTE recibirán la primera parte de su aguinaldo en la primera quincena de noviembre y la segunda el 27 de ese mes, además del pago de su pensión correspondiente a diciembre .

Los jubilados del IMSS cobrarán sus pensiones el lunes 2 de noviembre. En su caso, el aguinaldo aplica únicamente para los pensionados bajo la Ley 73.

A esto se suma el apoyo de 6,400 pesos de la Pensión para Adultos Mayores, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, el último del año. Aunque el calendario oficial no se ha publicado, estos depósitos se realizan a lo largo del mes según la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Quiénes recibirán el triple pago

Podrán acceder a la acumulación de pagos en noviembre: