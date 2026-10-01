En esta noticia

Millones de adultos mayores del país podrán recibir en noviembre de 2026 tres depósitos de pensiones, siempre que estén jubilados o pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, a la vez, formen parte de un programa social del gobierno federal.

Te puede interesar

Cofepris alertó por lotes falsificados de Buscapina Compositum, Bedoyecta y Saizen y de Granulox adulterado: precauciones a tener en cuenta

El triple depósito de noviembre se da a raíz de la coincidencia en el pago de tres prestaciones:

Jubilados y pensionados del IMSS o ISSSTE recibirán en noviembre el pago del aguinaldo, además de la Pensión para Adultos Mayores, lo que acumula tres depósitos en el próximo mes.
Jubilados y pensionados del IMSS o ISSSTE recibirán en noviembre el pago del aguinaldo, además de la Pensión para Adultos Mayores, lo que acumula tres depósitos en el próximo mes.Shutterstock

Las fechas de pago según cada institución

Los jubilados del ISSSTE recibirán la primera parte de su aguinaldo en la primera quincena de noviembre y la segunda el 27 de ese mes, además del pago de su pensión correspondiente a diciembre.

Los jubilados del IMSS cobrarán sus pensiones el lunes 2 de noviembre. En su caso, el aguinaldo aplica únicamente para los pensionados bajo la Ley 73.

A esto se suma el apoyo de 6,400 pesos de la Pensión para Adultos Mayores, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, el último del año. Aunque el calendario oficial no se ha publicado, estos depósitos se realizan a lo largo del mes según la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Te puede interesar

CDMX apunta a una ciudad más ordenada y sin conflictos en el medio de transporte público: la campaña cívica que busca cambiar la forma de viajar

Quiénes recibirán el triple pago

Podrán acceder a la acumulación de pagos en noviembre:

  • Pensionados del IMSS por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley de 1973.
  • Jubilados del ISSSTE por Décimo Transitorio, es decir, trabajadores que comenzaron a cotizar al instituto antes del 1° de abril de 2007.
  • Adultos mayores de 65 años incorporados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.