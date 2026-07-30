En esta noticia Seguridad social del IMSS para trabajadores de México

El fallecimiento de un trabajador antes de alcanzar la edad de retiro suele generar incertidumbre sobre qué ocurre con la pensión del IMSS, los recursos acumulados en la cuenta para el retiro y los derechos que pueden conservar sus familiares.

De acuerdo con especialistas en seguridad social, el hecho de que una persona no haya comenzado a recibir una pensión no significa que sus beneficiarios queden desprotegidos. La legislación mexicana contempla distintos mecanismos para brindar apoyo económico al cónyuge, hijos o, en algunos casos, a los padres del trabajador fallecido, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Ley del Seguro Social, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) s dependerá de diversos factores, como:

Régimen bajo el que cotizaba el trabajador (Ley de 1973 o Ley de 1997)

Número de semanas cotizadas

Existencia de beneficiarios legales con derecho a recibir las prestaciones correspondientes

En caso de que no haya beneficiarios legales, otras personas podrán solicitar los recursos como beneficiarios sustitutos, siempre que demuestren su derecho ante la autoridad correspondiente.

Seguridad social del IMSS para trabajadores de México

Si un trabajador fallece en México antes de cumplir los 60 años, los recursos acumulados en el IMSS y en la Afore no se pierden. La legislación vigente establece que los familiares con derecho pueden acceder a distintos apoyos económicos, como la pensión por viudez, la pensión por orfandad y la entrega de los fondos de la cuenta individual, siempre que el trabajador haya cumplido con las semanas de cotización exigidas por la ley.