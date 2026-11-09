En cuanto al sector privado, los trabajadores deben recibir un aguinaldo equivalente a 15 días de salario como mínimo, mientras los empleadores están obligados a entregar a más tardar el 20 de diciembre.

El aguinaldo está próximo a llegar y representa un ingreso importante para miles de trabajadores que esperan esta prestación para cubrir los gastos de fin de año. Sin embargo, durante 2026 habrá un sector que recibirá un monto superior al habitual: un pago equivalente a 40 días de salario, un beneficio establecido en un decreto firmado por Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La disposición no alcanza a todos los empleados, sino que está dirigida a determinados grupos de servidores públicos, además de otros beneficiarios contemplados en la normativa. Los mismos cobrarán el dinero a partir del martes 10 de noviembre, en caso de cumplir con ciertas disposiciones.

Según la categoría laboral y las disposiciones vigentes, algunos sectores, como los trabajadores al servicio del Estado, pueden acceder a un aguinaldo equivalente a 40 días de salario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo depositarán el aguinaldo de 40 días en 2026?

Los trabajadores alcanzados por esta disposición podrán comenzar a recibir el pago antes de diciembre. Según las previsiones presupuestarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la dispersión del aguinaldo podrá iniciarse a partir del 10 de noviembre.

Este calendario corresponde exclusivamente a los sectores contemplados en el decreto federal y no debe confundirse con las fechas establecidas para los empleados de empresas privadas.

En el ámbito de la iniciativa privada, el pago está regulado por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que garantiza a los trabajadores una prestación mínima equivalente a 15 días de salario.

En estos casos, los empleadores tienen plazo hasta el 19 de diciembre para entregar el aguinaldo correspondiente.

¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo en 2026?

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre detalla, en su artículo cuarto, qué sectores podrán acceder a un aguinaldo de hasta 40 días de salario.

Entre los beneficiarios figuran los servidores públicos que trabajan en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, siempre que estén sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

También están incluidos los empleados que ocupan puestos de mando, mandos medios, superiores y enlaces, así como los integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Esto comprende tanto al personal que desempeña sus funciones en el país como a quienes trabajan en representaciones diplomáticas mexicanas en el extranjero.

El decreto alcanza, además, al personal militar en activo que integra las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, la prestación también puede corresponder a personas contratadas bajo el régimen de honorarios, siempre que sus servicios sean financiados con recursos del capítulo de Servicios Personales.

La medida contempla igualmente a ciertos pensionados y beneficiarios. En este grupo se encuentran quienes reciben pensiones civiles o militares, pensiones de gracia y determinados deudos registrados ante el ISSSTE o cuyos pagos son cubiertos con recursos del erario federal.

¿Por qué se paga el aguinaldo en México?

Si bien hoy en día es una de las prestaciones laborales más esperadas del año, el aguinaldo no siempre tuvo carácter obligatorio en México.

En un principio, consistía en una gratificación que algunos patrones entregaban voluntariamente a sus empleados con motivo de las celebraciones de fin de año. La situación cambió en 1970, cuando esta prestación fue incorporada formalmente a la legislación laboral y pasó a ser una obligación para los empleadores.

La normativa también establece que el aguinaldo debe entregarse en efectivo. Por lo tanto, los patrones no pueden reemplazar el pago por mercancías, vales, fichas ni otros mecanismos que sustituyan al dinero de curso legal.